Ученые: Человек стал на ноги гораздо раньше 4.04.2018, 9:10

Предки человека ходили на двух ногах уже более 4 млн лет назад.

Анализ останков скелета Ардипитекуса рамидуса (Ardipithecus ramidus) возрастом до 4,4 миллиона лет показал, что этот древний гоминид мог, как человек, ходить на двух ногах, то есть намного раньше общепринятого представления об эволюции.

Об этом свидетельствуют результаты исследования специалиста Университета Нью-Йорка Элайна Козмы, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые традиционно полагают, что древние предки людей, такие как австралопитек Люси, живший 3,1 миллиона лет назад, не были приспособлены к хождению на двух ногах, поскольку все еще продолжали жить преимущественно на деревьях. Согласно теории антропогенеза, человек прямоходящий или Homo erectus появился в период от 1,4 миллиона лет до 500 тысяч лет назад.

В свою очередь новое исследование показывает, что способность ходить на двух ногах не заменяла другие способности древних млекопитающих, а развивалась параллельно.