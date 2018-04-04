БЖД объяснило появление странной платной услуги 9 4.04.2018, 9:14

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«Подзарядкой персональных устройств» в поездах воспользовались 1090 человек.

После появления новостей о введении в белорусских поездах платы за зарядку мобильных телефонов, пресс-служба Белорусской железной дороги выступила с разъяснением ситуации.

Отмечается, что вагоны, которые закупались с 2008 года, оснащены розетками для пассажиров с напряжением 220V. Возможность бесплатной подзарядки мобильных устройств доступна и во всех вагонах, прошедших капитально-восстановительный ремонт.

Однако до сих пор эксплуатируется и "достаточно много" вагонов, в которых розеток 220V нет. Поэтому в ответ на просьбы пассажиров и было принято "альтернативное решение": на базе Могилевского вагонного участка в нескольких поездах в 2017 году реализовали пилотный проект по внедрению новой услуги "Подзарядка персональных электронных устройств".

"Для этого у начальника поезда имеется универсальное мобильное зарядное устройство типа PowerBank, предоставляемое по заказам пассажиров... Стоимость услуги рассчитывается каждым вагонном участком в соответствии с законодательством", — информирует пресс-служба Белорусской железной дороги.

Услугой "подзарядка персональных устройств" в 2017 году в поездах воспользовались 1090 человек. Сейчас Белорусская железная дорога работает над тем, чтобы она была доступна во всех поездах, где есть вагоны, которые не оборудованы розетками.