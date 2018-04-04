Геннадий Федынич: Чиновники пытаются завернуть бредовые идеи в красивую обертку 7 4.04.2018, 9:24

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Геннадий Федынич

Почему к 1 апреля чиновники так и не решили, что будут оплачивать тунеядцы?

Срок до 1 апреля определил Александр Лукашенко. В начале года правитель подписал новую версию декрета о тунеядстве (его официальное название — декрет «О содействии занятости»). В документе сказано: вместо фиксированного сбора в 20 базовых неработающие должны будут полностью оплачивать некоторые из услуг, которые сейчас субсидируются государством.

Какие именно это услуги и кто вообще теперь будет считаться тунеядцем, было поручено определить правительству. Однако до сих пор по этому вопросу тишина. Почему тянут чиновники? Об этом пишет «Завтра твоей страны».

Борнукова: Сложность возникает даже в том, как отличить тунеядцев от истинно безработных

Академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова считает: задержка связана с тем, что чиновникам нелегко как разработать определение «не участвующих в рынке труда», так и найти госуслуги, которые будут платными для новых тунеядцев.

— Скорее всего, те идеи, которые были у авторов документа изначально, сталкиваются с проблемами в реализации и сопротивлением профильных министерств, — отмечает эксперт.

Сложность возникает даже в том, как искать и идентифицировать тунеядцев, и как вообще их отличить от истинно безработных? Не говоря уже о самих услугах.

— Те же услуги ЖКХ предоставляются всей семье, то есть «наказать» высокими тарифами придется и нетунеядцев, живущих с тунеядцами. Да и тарифы скоро повысятся до 100% покрытия, — поясняет Катерина Борнукова. — Здравоохранение по Конституции должно быть бесплатным. В транспорте сложно реализовать высокие тарифы для тунеядцев. А образование, как и соцподдержку, они не получают. Остаются только непрямые услуги (безопасность, право, инфраструктура), исключить пользование которыми сложно.

Тем не менее эксперт считает, что в случае особой надобности чиновники все же могут наказать «тунеядцев» через ЖКХ. Даже несмотря на то, что Александр Лукашенко негативно высказался об этом.

На недавнем совещании президент возмутился действиями своих подчиненных.

«Какие-то умники в правительстве начинают додумывать. Они сами решили, что если человек у себя занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно предъявлять по полной стоимости. Как вы понимаете, пошли жалобы на этот счет. Это намеренный саботаж решений президента или недопонимание?» — недоумевал Лукашенко.

— Думаю, мы зря ставим знак равенства между новыми тунеядцами и самозанятыми в цитате Лукашенко, — отмечает эксперт. — Скорее всего, ЖКХ остается самым реалистичным вариантом.

Федынич: Сейчас держать хорошую мину при плохой игре крайне сложно

— Любой указ или декрет изначально должен идти в папке документов. То есть, после указа должен стоять проект постановления правительства, если он необходим, нормативные документы и проекты, чтобы было видно, как этот указ будет работать, — поясняет председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич. — В данной ситуации декрет делался без этих документов. И сейчас держать хорошую мину при плохой игре крайне сложно.

Чиновникам приходится изрядно выкручиваться, чтобы придумать, как и с кого взять эти деньги. Тем более что некоторые их инициативы, например, оплата медуслуг или ЖКХ, уже натолкнулись на непонимание со стороны Лукашенко и противоречие Конституции.

— Впрочем, в народе бытует такая точка зрения, что если власти говорят, что не будут ничего повышать, то жди повышение, — напоминает Геннадий Федынич. — А с другой стороны, если человек, например, работает в России, а жена с детьми здесь, то кому платить ЖКХ? Ему? Так он здесь не бывает, он только деньги привозит, которые идут для оплаты «коммуналки», тех же продуктов, в которые и так включены косвенные налоги. Если забирать еще эти деньги, то совсем покупательная способность снизится.

В результате любые действия, направленные на то, чтобы пополнить казну из карманов белорусов, по мнению профсоюзного лидера, вызовут новую волну возмущения.

— Чиновникам нужно как-то выкрутиться, чтобы эти бредовые идеи завернуть в красивую обертку, тогда как внутри очень плохая конфетка, — отмечает Геннадий Федынич. — У них просто не хватает смелости сказать, что этот декрет не нужен, что сегодня он нерабочий и вызовет еще больше негатива людей к власти. Чиновники боятся потерять свое рабочее место, поэтому будут что-то придумывать. А мы будем соответственно реагировать.

Лидер РЭП отмечает, что Декрет №1 мало чем отличается от Декрета №3, несмотря на то, что его преподнесли под вывеской «О содействии занятости».

— Суть осталась та же: не дать человеку, а забрать у него, — считает Геннадий Федынич. — Декрет нацелен именно на это. А все слова о том, чтобы помочь трудоустроиться, найти достойное рабочее место с достойной заработной платой — это пустые слова. Откуда в регионах, где проблема с занятостью, возьмутся эти новые места и зарплаты? Там что, строятся новые производства или идут инвестиции? Нельзя в ситуации, когда экономика нерабочая, пополнять бюджет за счет собственного народа, который и так сегодня на грани выживания. Хотя как они это могут понять? Они оторвались от народа, и с каждым днем эта разница становится все больше.