В Беларуси организуют поминутную аренду авто для иностранцев 2 4.04.2018, 9:31

Машины будут расположены в шаговой доступности от исторических мест.

Для иностранцев в Беларуси организуют поминутную аренду автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Машины будут расположены в шаговой доступности от исторических мест. Так, в Минске в тестовом режиме сервис будет доступен уже 10 апреля. Для пользователей карты гостя эта услуга будет со скидкой.

Сообщается, что больше сотни иностранцев уже заказали карту гостя Минска: со 2 апреля эта услуга была доступна в любом уголке мира онлайн.

С 3 апреля бонусные карты можно приобрести на железнодорожном вокзале и в специализированных точках продаж в Верхнем городе, вскоре появятся в национальном аэропорту. Доступны пластиковые носители и для жителей регионов нашей страны.

Кстати, в скором времени эти карточки будут наполнены информацией о достопримечательностях не только Минска, но и всей Беларуси.

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка», пояснил:

- Человек имеет скидки на всех тех объектах, которые включены в эту карту. Это точки общепита, торговая сеть (более 50 магазинов в настоящее время), два экскурсионных автобуса, прокат автомобилей и велосипедов. Получив это продукт, человек кроме экономии имеет возможность самостоятельно составить тот маршрут, который ему удобен и который ему наиболее интересен.