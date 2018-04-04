В Минске вместо бывших «глушилок» появится католический центр 4.04.2018, 10:01

На ремонт и реставрацию зданий, которые здесь остались, нужны довольно большие средства.

На краудфандинговой площадке «Толока» объявлен сбор пожертвований на ремонт минского костела Святого Роха на Золотой Горке. Стены храма дали трещины, и нужно быстро собрать 21 тысячу рублей на ремонт 900 квадратных метров стен и потолка. За всех жертвователей обещают пять месяцев служить Святую мессу каждое воскресенье, сообщает «Радыё Свабода».

Последний капитальный ремонт костела святого Роха имел место в 1986 году. Тогда бывшее книгохранилище передали Белорусской государственной филармонии, и там устроили камерный концертный зал.

В 1991 году был возрожден приход Пресвятой Троицы (Святого Роха), и по договоренности с филармонией в костеле снова начались богослужения. Только в 2006 году здание окончательно вернули приходу, причем не в лучшем состоянии.

НА ЗОЛОТОЙ ГОРКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПАРК

Недавно приход получил от минских властей 2 гектара для благоустройства и обслуживания.

«Это бывшая территория «БелСел», где стояли глушилки. У нас есть разрешение на благоустройство территории. Благодаря поддержке посольства Польши мы выполняем один проект по благоустройству: будет создана многофункциональная развивающего площадка для детей в виде корабля. В этом году в мае мы планируем эту работу завершить, и территория будет открыта для всех. Конечно, это будет стилизованная территория, поскольку здесь бывшее кладбище. Со временем там появится уличный Крестный путь», – говорит отец Юрий Санько.

Таким образом, город получит еще одну парковую площадку для семей, чтобы отдохнуть, помолиться, говорит отец Юрий. Парк будет открыт с 8 до 22 часов, вход – со стороны улицы Золотая Горка.

ВМЕСТО ГЛУШИЛОК БУДЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР

На ремонт и реставрацию зданий, которые здесь остались, тоже нужны довольно большие средства, говорит о. Юрий Санько.

«Однако, при условии, что здания будут отремонтированы, город передаст их нам. В одном планируется сделать образовательный центр: конференц-зал, несколько небольших классов. Второе здание станет мастерской, там небольшая площадь – 40 квадратных метров. Уже более года у нас работает школа изобразительного искусства «Крылья вдохновения» – 75 человек при костеле обучаются бесплатно. Причем там только 20 детей, остальные – взрослые. Это будет также место встречи для молодежных групп», – делится планами ксендз Юрий Санько.

Глушилки на Золотой Горке в свое время хотел взорвать диссидент Сергей Ханженков.

За это он был осужден и отбыл 10 лет заключения в мордовских лагерях.

Перезахоронение на территории костела в феврале 2018 года праха великой меценатки Марии Магдалены Радзивилл подтолкнуло священников к возрождению инициатив, которые она поддерживала. В первую субботу после 6 февраля – даты ее кончины – здесь будут проводиться литературные вечера, с целью предоставить белорусской интеллигенции духовный кров, возможность встречаться при костеле и пользоваться духовнной опекой.

«Постепенно наша горка превращается действительно в Золотую Горку, место культуры, духовного развития. Планы как у Наполеона, еще и тележка сзади», – шутит настоятель Юрий Санько.

РЕМОНТИРОАЛИ КОСТЕЛ СВОИМИ СИЛАМИ, ЗА СЧЕТ ПРИХОЖАН

Отец Юрий Санько сказал Свободе, что еще в 2003 году в костеле Святого Роха начались проблемы. Тогда решили снять огромные массивные люстры, которые остались от филармонии.

В 2013 году было сделано общее исследование, которое показало, что надо срочно решать проблемы с крышей. Когда в 2015 году кс. Юрий Санько стал настоятелем, сразу аказал уже основательное исследование, по итогам которого предпписывалось незамедлительно менять крышу. Тогда ремонт сделали на средства прихожан. Но проблемы остались.

«И система стропил, и черепица буквально «разрывали» костел. Непрофессиональн была распределена нагрузка – не на стены, а на своды. И поэтому сегодня мы можем видеть нехарактерные трещины, которые разрывают костел. Параллельные стенам трещины –нехарактерны. Когда сменили черепицу, процесс разрушения костела приостановился, но дальнейший ремонт был необходим», – говорит настоятель Юрий Санько.

УНИКАЛЬНЫЙ ОРГАН ОСТАЛСЯ В АЛТАРЕ

В 2017 году восстановили алтарную часть костела – также за счет прихожан. Проект реконструкции алтарной части разработал Валериан Янушкевич еще в 1991 году, когда бывший концертный зал передали прихожанам. Орган так и остался в алтарной части, что нехарактерно для храмов. Но перенести оттуда уникальный инструмент невозможно ввиду огромного размера. Отец Юрий Санько очень гордится этой своеобразной визитной карточкой храма.

В Беларуси есть только три инструмента столь высокого качества: органы в костеле Святого Роха и Софийском соборе в Полоцке (инструменты чешской фирмы «Riegerkloss», установленные в 1986 году) и новый орган в Минской епархии, подаренный австрийским епископатом.

«Благодаря органу костел на Золотой Горке становится не только местом культа, религиозным местом, но и культурным центром. К примеру, сейчас мы начинаем фестиваль «Золотогорская лира» – 15 концертов самого разного рода. 2 апреля будет концерт 10 юных органистов, которым по 12 лет».

В КОСТЕЛЕ НУЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 900 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ – СТЕНЫ И ПОТОЛОК

Сейчас костел ждет главный этап ремонта – нужно привести в порядок стены и потолок, это примерно 900 квадратных метров. Поэтому священник Юрий Санько впервые решил обратиться к общественности – собрать средства толокой.

Пока собрали четверть необходимой суммы. За всех жертвователей в костеле обещают молиться еженедельно в воскресенье в течение пяти месяцев.

Каждую трещину разошьют, усилят, оштукатурят и окрасят. Для этого нужно 21 тысяч белорусских рублей (чуть более 10 тысяч долларов) – на материалы и на оплату труда мастера. Конечно, что-то сделать могли бы и сами прихожане, но все же лучше это сделает профессионал, убежден ксендз Юрий Санько. К тому же сделать ремонт нужно в очень сжатые сроки: начать работы планируется в июне, чтобы завершить до августа – к торжествам в честь святого Роха.

ПРИХОД СВЯТОГО РОХА – СТАРЕЙШИЙ В МИНСКЕ

Самый старый католический приход в Минске – костел Пресвятой Троицы (Святого Роха) – был основан в XIV веке королем Ягайло. Первоначально приходской костел стоял на Троицкой Горе, где еще недавно была 2 клиническая больница. В начале XIX века, когда святыню разрушили, приход переместился в деревянный костел на Золотогорском кладбище в предместье Минска.

Нынешнее здание храма возведено из кирпича в стиле неоготики по проекту академика Петербургской академии художеств М.Сивицкого в 1861-1864 годах. Пожертвования на его строительство собирали не только минские католики, но также православные и иудеи. Это был знак благодарности святому Роху, который спас город от страшной эпидемии холеры.

Во время войны здание костела было повреждено, потом долгое время использовалось как книгохранилище, а Золотогорское кладбище – самый большой и известный католический некрополь в Минске – было уничтожено. В 1986 году костел отреставрировали и частично отремонтировали, там расположился филармонический зал камерной музыки. С 1991 года в костеле возобновились богослужения, в 2006 году здание окончательно передали минскому приходу.