Брестский правозащитник: Противники аккумуляторного завода не отстанут от властей 4.04.2018, 10:09

Каждое воскресенье брестчане выходят на центральную площадь.

В один из опорных пунктов милиции Бреста 3 апреля вызвали как минимум 5 человек, которых хотели опросить по поводу целей их выхода на площадь Ленина в Бресте. Об этом «Брестской газете» рассказал правозащитник Роман Кисляк, которому накануне тоже принесли повестку в милицию.

По его словам, сейчас правоохранительные органы проводят проверку событий, которые произошли на площади Ленина 25 марта с 12 до 13 часов. Напомним, в это время на там в очередной раз кормили голубей противники аккумуляторного завода. Как сообщил правозащитник, 3 апреля часть людей опросили, некоторые воспользовались статьей 27 Конституции Республики Беларусь, которая позволяет не давать показаний против себя или своих близких.

Роман Кисляк также рассказал, что в опорном пункте произошел скандал. Одна из девушек, которую вызвали в милицию якобы по поводу ее нахождения на площади 25 марта, заявила, что она в это время была дома и может это подтвердить. На видеозаписи с площади, которая имеется в наличии у сотрудников правоохранительных органов, ее тоже нет.

«Милиционеры не смогли объяснить, почему ей принесли повестку. Очевидно, что в этот раз вызвали самых активных участников борьбы с аккумуляторным заводом, почти все они – администраторы групп в «Вайбере», где обсуждаются вопросы, связанные с заводом. Мы видим очередную попытку запугать активистов. Противники завода не отстают от местных властей и компании «АйПауэр», а правоохранительные органы не отстают от противников завода», — подытожил правозащитник.

С начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». По мнению активистов, строительство потенциально опасного для экологии и здоровья человека производства ведется с многочисленными нарушениями. Уже три месяца инициативные группы пытаются донести до чиновников имеющиеся у них факты и требуют как минимум приостановить строительство до снятия всех волнующих их вопросов. Люди не верят властям и представителям завода, которые уверяют, что все под контролем.

Против появления этого производства собрано почти 37 тыс. подписей местных жителей, которые переданы в администрацию Лукашенко.