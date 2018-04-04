Трамп о выводе войск из Сирии: Уже пора 1 4.04.2018, 10:10

Дональд Трамп

По словам президента США, победа над ИГИЛ является неизбежной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил, что США "не остановятся пока ИГИЛ не исчезнет". По его словам, победа над террористической группировкой является неизбежной.

В то же время Пентагон и Госдепартамент настаивают, что нужны будут длительные усилия США, чтобы обеспечить постоянный характер поражения ИГИЛ.

"Уже пора", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможном выводе войск из Сирии.

"Мы были успешны в кампании против ИГИЛ. В военном плане мы будем успешны против любого противника. Но иногда пора вернуться домой и мы всерьез об этом думаем", - добавил президент США.

При этом ранее во вторник спецпосланник США в международной коалиции против ИГИЛ Бретт Макгерк представил несколько иную позицию относительно участия американцев в сирийском конфликте. По его словам, миссия Соединенных Штатов в Сирии по уничтожению террористической группировки еще не завершена.

"Мы находимся в Сирии для борьбы с ИГИЛ. Это наша миссия, и наша миссия еще не закончена, мы собираемся завершить эту миссию", - сказал Макгерк.

Кроме того, глава командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел сообщил во вторник, что, хотя угроза со стороны ИГИЛ уменьшилась, она не исчезла.