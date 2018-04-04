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В Гомеле «Пежо» провалился на 4,5 метра прямо в гараже

  • 4.04.2018, 10:14
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иллюстрационное фото

Причина проседания грунта – устанавливается.

Утром 2 апреля в гаражном кооперативе на улице Нововетреной легковой автомобиль провалился под землю в результате подмывания грунта, сообщает cайт МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели обрушившуюся кирпичную стену гаража и автомобиль в провале. В месте проседания грунта на глубине 4,5 метра находится железобетонный канализационный коллектор диаметром 1,2 метра.

Работники МЧС подняли гаражную кровлю, а работники «Водоканала» извлекли автомобиль при помощи спецтехники. После коммунальники занялись раскопками коллектора.

Фото: МЧС

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