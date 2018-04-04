Times: Россия экспериментирует с будущим войны 1 4.04.2018, 10:29

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Фото: Getty Images

«Новички» созданы для того, чтобы не подпадать под узкие определения международных конвенций о химическом оружии.

Обзор британской прессы подготовил сайт bbc.com.

Британские власти объясняют слова химика Портон-Даун о "Новичке"

Заявление главы британской химической лаборатории Портон-Даун Гари Эйткенхеда, позволяющее предположить, что токсин "Новичок", которым в Британии были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, мог быть произведен и не в России, может подорвать единство европейских стран, осудивших Москву в связи с отравлением, пишет Times.

В интервью, которое вызвало отчаяние на Даунинг-стрит, 10, Эйткенхед сказал, что его лаборатория идентифицировала вещество как военный нервно-паралитический токсин группы "Новичок", который вероятнее всего могло применить только другая страна. Но выяснять, какая именно страна его применила, не входило в задачи химиков.

Заявление сразу прокомментировал Владимир Путин, сказав, что оно значит, что обвинения в адрес России бездоказательны. "Вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания", - цитирует Путина газета.

Times отмечает, что в британском правительстве заранее посмотрели интервью и одобрили его публикацию. Однако после его выхода правительство было вынуждено выступить с разъяснениями.

"Даунинг-стрит после интервью Эйткенхеда начало операцию по контролю ущерба, заявив, что Тереза Мэй опиралась не только на данные химического анализа, но и на данные разведки", - пишет газета.

Однако интервью может заставить страны ЕС, до сих пор вслед за Британией обвинявшие Россию, изменить позицию, считает Times. Один из соратников Ангелы Меркель, заместитель председателя ее Христианско-демократического союза Армин Лашетт в "Твиттере" потребовал от Британии представить доказательства российской вины.

Лашетт в прошлом высказывался в поддержку действий России в Крыму и в Сирии, отмечает газета.

"Один из высокопоставленных членов парламента высказался о лаборатории Портон-Даун так: "Я бы поставил им высшую оценку за научные работы, но низкую - за сегодняшнее заявление. Оно нам явно не помогло", - резюмирует Times.

Отравитель мог прилететь в Британию вместе с Юлией Скрипаль

"Гражданин России, прилетевший с Британию на том же самолете "Аэрофлота", что и Юлия Скрипаль, а через несколько часов улетевший обратно в Москву, заинтересовал следствие по делу о нападении на Скрипалей", - пишет Daily Mail.

"Британские спецслужбы заинтересовались человеком, прилетевшем в Хитроу на рейсе "Аэрофлота" AFL2570 из Москвы, приземлившимся в 14:32 в субботу 3 марта.

"Через несколько часов, проведенных в Британии, россиянин вновь сел в самолет в Москву, что вызывает вопросы о цели его визита", - пишет газеты, ссылаясь на собственные источники.

Со ссылкой на источник в Уайтхолле газета пишет, что спецслужбы считают пассажира из России потенциальным фигурантом дела.

По словам источника, людей, представляющих в этом деле интерес, несколько. Не ясно, подозревают ли спецслужбы пассажира из России в доставке токсина в Британию, в непосредственном совершении нападения, или в чем-то еще.

"Мы определенно верим, что те, кто совершил нападение, покинули страну в течение нескольких часов", - говорит источник.

Антитеррористические структуры раньше не упоминали в своих заявлениях об отравлении Скрипалей никаких подозреваемых. Этот факт наталкивал на версию о том, что нервно-паралитический токсин прислали по почте или подложили в багаж Юлии Скрипаль, пишет газета.

Источники в силовых структурах также говорят, что обследование самолета "Аэрофлота" в Хитроу в пятницу, которое правительство называло плановым, на самом деле было проведено на основе разведданных.

Спецслужбы продолжают изучать списки пассажиров самолета, на котором Юлия Скрипаль прилетела в Британию.

Россия экспериментирует с будущим войны

"Мастер приема доведения до абсурда в дипломатии Сергей Лавров заявил, что отравление в Солсбери было попыткой отвлечь британцев от проблем брексита, используя агентов спецслужб "известных своими способностями действовать с лицензией на убийство", - пишет в колонке под названием "Россия экспериментирует с будущим войны" журналист Times Роджер Бойс.

За ерничаньем российского министра иностранных дел скрывается обеспокоенность Кремля: Россия боится, что эпопея с отравлением Скрипалей не окончится взаимными высылками дипломатов, а скоро приведет к требованиям других стран получить доступ к российским исследовательским лабораториям, продолжает Бойс.

Именно поэтому Москва настаивает на том, чтобы ее дипломатам дали поговорить с очнувшейся Юлией Скрипаль. Это не проявление консульского сострадания, в стремление узнать, чем именно занимались британские войска химзащиты в Солсбери, в какой стадии находится расследование, и в каком состоянии находятся жертвы.

"Новички" созданы для того, чтобы не подпадать под узкие определения международных конвенций о химическом оружии. Это значит, что Россия сталкивается с меньшим количеством препятствий при его производстве, может замаскировать его под вещество, произведенное в другой стране.

Одним словом - Россия добавила в свой арсенал "идеальное оружие для гибридной войны", пишет автор статьи в Times.

"Таким образом, неверно называть нападение в Солсбери возвращением к холодной войне. Оно вполне может оказаться первой ласточкой войны будущего с применением нервно-паралитических веществ наряду с кибератаками, радиоэлектронной борьбой и участием переодетых регулярных войск", - пишет автор.

"Страна, которая в эпоху Путина нарушила столько международных правил, должна понять, почему ей уже не очень доверяют", - резюмирует Бойс.