«Произошел рейдерский захват со стороны государства» 1 4.04.2018, 10:41

2,325

Намерение заменить парней в погонах на добровольцев вызывает у МЧС страх за свои лампасы и стулья.

«Завершена операция по рейдерскому захвату Министерством по чрезвычайным ситуациям общественной организации «Белорусское добровольное пожарное общество», - заявил в интервью «Радыё Свабода» бывший председатель объединения Валентин Карпицкий.

Карпицкий: Общество превратили в придаток государственной службы

По словам генерал-майора в отставке, последние полтора года между его обществом и МЧС разгорелся конфликт, в результате которого министерство подчинило себе организацию.

23 марта состоялся внеочередной съезд «Белорусского добровольного пожарного общества» с участием представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям. На нем приняли новый устав и изменили руководство. Пост председателя отменили, сейчас обществом руководит наблюдательный совет.

Фактически Валентин Карпицкий был отстранен от руководства организацией, а наблюдательный совет возглавил начальник департамента промышленной безопасности МЧС Александр Кудряшов. От должности в ведомстве он не освобожден, советом руководит на общественных началах.

«То, что сделано, можно назвать рейдерским захватом: общественную организацию решили превратить в придаток государственной службы, - говорит Валентин Карпицкий. - Существует закон о государственно-общественных объединениях, согласно которому сами члены решают, что делать, кого выбирать, какие ставить задачи. Однако с нарушением закона вводится Наблюдательный совет, изменяется структура управления, расписываются задачи, которые не в состоянии решить государство, а общественная организация без финансирования - тем более. Я не вижу другого объяснения, как страх за последствия».

В 2005-2013 годах генерал-майор Валентин Карпицкий был первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям и отвечал за нормативную базу, законодательные инициативы и другие правовые вопросы. По его словам, еще в 2012 году Лукашенко одобрил идею разветвленной сети добровольных подразделений для борьбы с пожарами - прежде всего в местах, удаленных от центров.

По словам Карпицкого, мировая практика показывает, что такие бригады оперативного реагирования намного более эффективны в ликвидации чрезвычайных происшествий, а реальная экономия для бюджета измеряется «сотнями миллионов долларов». Добровольцы заняты на своей основной работе и только в случае форс-мажора собираются по тревоге в оборудованных пожарных депо.

Вскоре разработали проект закона, подготовили программу поэтапного перехода к созданию добровольных формирований. Однако, по словам Карпицкого, законопроект много лет блокирует руководство МЧС.

«Если есть поручение, нужно с чего-то начинать - как минимум заложить законодательную базу, - объясняет Валентин Карпицкий. - Однако ни один документ так и не попал в разработку! Его блокирует государственный орган регулирования - Министерство по чрезвычайным ситуациям. Когда встал вопрос сокращения силовых структур, стало понятно, что вакуум могут заполнить добровольцы. И тут возник конфликт. Вопреки тому, чтобы продвигать инициативу, МЧС просто спрятал пакет документов в стол».

МЧС: Общественная организация не может принадлежать государственному органу

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям от развернутых комментариев по поводу реформирования «Белорусского добровольного пожарного общества» воздерживаются.

Представитель МЧС Виталий Новицкий только подтвердил, что руководство организации действительно изменилoсь, но она по-прежнему «автономная».

«Общественная организация не может находиться в структуре министерства, - уверяет он. - То, что заявляет Карпицкий, - это частная мысль человека, который больше не является руководителем Белорусского добровольного пожарного общества и не имеет к нему никакого отношения. Общественная организация не может принадлежать государственному органу, на этом можно поставить точку».

Нынешний глава наблюдательного совета общества Александр Кудряшов пока не доступен для комментариев, в ведомстве сказали, что он «на объекте».

Тем временем Валентин Карпицкий подал иск в суд Центрального района Минска на незаконные действия со стороны МЧС, которое инициировало съезд общественной организации с разрушительными для нее последствиями. Но суд общей юрисдикции отказался возбуждать дело, Перенаправив ее в экономический суд Минска. Оттуда документы вернули на формальной основе - мол, за два требования была уплачен одна государственная пошлина.

«Принципиальный момент: 6 лет назад Лукашенко дал поручение не реформировать общественную организацию, а создавать добровольчества - подразделения, которые выезжают на тушение пожаров, - говорит Карпицкий. - У нас удельный вес спасателей, пожалуй, самый высокий в мире - тогда как добровольцы сведены к минимуму или существуют формально. Выходит, что весь мир движется в этом направлении, и только Беларусь идет своим путем».

Астапов: Намерение заменить парней в погонах на добровольцев вызывает страх

Первый в истории Беларуси министр по чрезвычайным ситуациям Валерий Астапов сам длительное время был председателем пожарного общества. Он упоминает, что в Беларуси еще в середине 1970-х по примеру стран Балтии было создано более 700 межхозяйственных опорных пунктов пожарной охраны. В комплексе с несколькими сотнями добровольных пожарных дружин это создало систему быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия.

«Во времена независимости на базе этих опорных пунктов организовали военизированные посты, - говорит Астапов. - Что произошло? Даже в докладе госсекретаря Совета безопасности прозвучало: с 450 постов 10% за два года никуда не выезжали. Вопрос: какая целесообразность содержать бюджетные единицы?»

По словам Валерия Астапова, нынешнее руководство МЧС уклоняется от масштабной реорганизации - не в последнюю очередь потому, что понимает, какой объем работы придется выполнять.

«Безусловно, руководство МЧС страшится такой реорганизации, она не пройдет для них бесследно, - говорит Астапов. - Поэтому намерение заменить парней в погонах на добровольцев и вызывает страх - за свои погоны, лампасы, стулья».

Он убежден, что в Беларуси недооценен добровольческий потенциал спасателей, в то время как за рубежом населения поощряют, чтобы тушила пожары.

«Возможна экономия - до 500 миллионов рублей ежегодно»

Уже бывший председатель «Белорусского добровольного пожарного общества» Валентин Карпицкий сожалеет, что государственное ведомство решило «приватизировать» объединение, не дав реализовать амбициозные замыслы.

«Когда мы говорим о необходимости создать систему, на словах все соглашаются, - говорит он. - Оптимальное соотношение добровольных формирований и профессиональных подразделений принесут бюджету экономию 400-500 миллионов рублей в год».

По словам Валерия Астапова, в отличие от организаций вроде «Динамо», которые имеют государственные дотации, пожарное общество не получало из бюджета ни копейки.

«Да, оно имеет в структуре 15 предприятий, занимающихся оказанием услуг (зарядка огнетушителей, автоматика), но остаток доходов перенаправляется на помощь МЧС: на работу с детьми, спортивные соревнования. Казалось бы: давайте вместе сделаем организацию сильной, авторитетной. Чтобы тот вариант, который мы когда-то придумали, доказали его правомочность, воплотить в жизнь. К сожалению, нас не только не послушали, с нами бесстыдно разобрались», - говорит Астапов.

Как сообщается на сайте общества, 9 ноября 2006 года был издан указ Лукашенко «О создании республиканского государственно-общественного объединения« Белорусское добровольное пожарное общество». В феврале 2007-го постановлением совета министров утвержден устав объединения.

Сейчас, говорится в официальной информации, «в целях анализа существующего потенциала общества, выяснения намерений и возможностей членов РГОО" БДПТ "и в соответствии с требованиями устава проведена ревизия и перерегистрация членов».