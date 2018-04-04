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Мы стоим перед выбором

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  • Максим Винярский
  • 4.04.2018, 11:02
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Ложиться под систему или стать для нее костью в горле.

Как водится «песец» подошел почти не замеченным. Пока мошенники от политики пытались отмыться от грязи лжи и предательства, размазав ее по всем остальным, режим подготовил свой подарок белорусскому народу — новую редакцию закона о СМИ.

А что же вы хотели, родные?

Вы смеялись пока блокировали независимые сайты? Смеялись.

Кричали, что не нужно протестовать? Кричали.

Согласились на цензуру на Дне Воли? Согласились.

Молодцы! Диктатор вас услышал. И сделал выводы. Ведь эта зараза не боится и не уважает закон, его можно остановить только действием — тем самым протестом, для которого, по-вашему, еще не время. Вот вам и праздник. Вас было много? Хорошо. А что вы делали, пока вас было много? Пели и плясали? Хорошо. Все, музыка закончилась — лезьте под скамейку.

Напомню: права есть только у тех, кто за них борется. У остальных есть только обязанности, навязанные через насилие. И каждый день, каждое мгновение мы стоим перед выбором. Подстроиться, принять новые правила игры или сопротивляться. Сдавать очередной заблокированный сайт и бежать в Телеграмм или соцсети или биться за него. Ложиться под систему или стать для нее костью в горле.

Если в наступление не идет свобода, в него идет диктатура. Так было всегда и так будет. И если ты не стоишь на стороне свободы, значит стоишь на другой стороне. А значит сам хочешь всего, что за этим придет. Хочешь? Плати.

Максим Винярский, «Фейсбук»


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