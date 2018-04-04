Расходы бюджета органов госуправления превысили доходы 4.04.2018, 11:19

Чиновники явно живут не по средствам.

По данным Министерства финансов РБ, доходы республиканского бюджета РБ в феврале 2018 года сократились до 1,34 млрд. BYN с 2,3 млрд. BYN в январе. В то же время, расходы бюджета были увеличены до 1,35 млрд. BYN с 1,2 млрд. BYN, пишет select.by.

Доходы бюджета сектора государственного управления, включающее в себя республиканский бюджет, местные бюджеты и фонд социальной защиты населения, в феврале снизились до 3,2 млрд. BYN с 4,5 млрд. BYN в январе. А аналогичные расходы выросли до 3,4 млрд. BYN с 3 млрд. BYN.

В целом за два месяца 2018 года расходы бюджета сектора государственного управления составили 6,4 млрд. BYN, а доходы — 7,7 млрд. BYN. В результате профицит бюджета достиг 1,3 млрд. BYN, что оказалось ниже, чем в январе, когда данный профицит равнялся 1,5 млрд. BYN.

Доходы республиканского бюджета за январь—февраль 2018 года достигли 3,64 млрд. BYN, тогда как расходы — 2,55 млрд. BYN. Его профицит составил 1,09 млрд. BYN, то есть примерно столько же, сколько в январе 2018 года (1,1 млрд. BYN).

Профицитным остается и Фонд социальной защиты населения. Его доходы за январь—февраль 2018 года составили 2,2 млрд. BYN, а расходы — 2,1 млрд. BYN. то есть его профицит составил 0,1 млрд. BYN, как и по итогам января 2018 года.

Задолженность по налогам и сборам в феврале снизилась до 125,6 млн. BYN со 153,3 млн. BYN на 1 февраля 2018 года.

В феврале резко упали поступления НДС — до 0,6 млрд. BYN с 1,5 млрд. BYN в январе. Налог на прибыль составил скромные 0,07 млрд. BYN против 0,03 млрд. BYN в январе. Акцизов поступило 0,2 млрд. BYN, как и в январе, а доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,4 млрд. BYN, что также совпало с результатами января. В сумме за январь и февраль указанные выше параметры составили соответственно 2,1 млрд. BYN, 0,1 млрд. BYN, 0,4 млрд. BYN и 0,8 млрд. BYN.

Рост расходов бюджета в феврале 2018 года объясняется, в значительной степени, увеличением трат на финансирование национальной экономики: до 0,4 млрд. BYN с 0,2 млрд. BYN в январе. Расходы на социальную сферу не изменились и составили 1 млрд. BYN, а расходы на общегосударственную деятельность даже снизились до 0,5 млрд. BYN с 0,6 млрд. BYN в январе.

В сумме за два месяца на общегосударственную деятельность ушло 1,1 млрд. BYN, на финансирование национальной экономики — 0,6 млрд. BYN, а на финансирование социальной сферы — 2 млрд. BYN.