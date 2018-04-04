Гродненские таможенники конфисковали авто на $500 тысяч 4.04.2018, 11:44

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У грузовиков были перебиты VIN-номера.

Как сообщает Гродненская региональная таможня, с начала 2018 предотвращено порядка 20 попыток ввезти на территорию ЕАЭС грузовые транспортные средства с видоизмененными VIN-номерами.

Так, в пункте пропуска «Брузги» задержан грузовой автомобиль «MAN» с российскими регистрационными номерами, а через пункт пропуска «Привалка» следовал «DAF» на кыргызских номерах. В пункте пропуска «Бенякони» с «перебитыми» номерами оказался не только седельный тягач, но и полуприцеп к нему.

«Транспортные средства международной перевозки ввозились под видом автомобилей, уже стоящих на регистрационном учете в странах-участницах ЕАЭС. Лица, совершившие данные нарушения, преследовали цель уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме», - сообщают таможенники.

По выявленным таможенниками фактам экспертами территориальных подразделений Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области дано заключение, что заводские идентификационные номера автомобилей изменены. Номера менялись как путем вваривания после удаления первичной панели, так и путем нанесения элементов вторичной маркировки на оригинальный номер.

Общая оценочная стоимость изъятых автомобилей составила более 1 млн. белорусских рублей.

По ряду фактов материалы уже направлены в суд для принятия решения в соответствии с ч. 2 ст.14.1 КоАП Беларуси, санкция которой предусматривает конфискацию транспортного средства.