Нидерланды предлагают продвигать «закон Магнитского» на уровне ЕС 4.04.2018, 11:56

«Закон Магнитского» уже действует в США, Канаде, Великобритании и странах Балтии.

Парламент Нидерландов разрешил правительству налагать санкции на иностранцев, причастных к нарушениям прав человека или крупномасштабной коррупции, и хочет продвигать этот документ на уровне ЕС.

Соответствующее решение утвердила Палата представителей (нижняя палата парламента), сообщает NOS (перевод - «Европейская правда»).

Депутат от правоцентристской партии CDA Питер Омтзигт представил предложение направить правительству Нидерландов запрос о введении санкций против иностранцев из «списка Магнитского» на национальном уровне и призвать ЕС к подобным мерам.

В своем выступлении Омтзигт отметил, что «закон Магнитского» уже действует в США, Канаде, Великобритании и странах Балтии. Запрет на поездки был введен для россиян, виновных в нарушениях прав человека. Их банковские счета были заморожены.

Парламент также просит правительство изучить вопрос о том, есть ли достаточная поддержка такого закона в Европейском Союзе.

"ЕС должен, исходя из своей политики в области прав человека, иметь возможность непосредственно наказывать людей, виновных в серьезных нарушениях, например, не давая этим людям визы в Париж или Амстердам или замораживая их активы", - сказал Омтзигт.

Если окажется, что в ЕС слишком мало поддержки закона Магнитского, то, по словам депутатов, правительство должно подготовить соответствующее законодательство на национальном уровне в Нидерландах.

Санкции против фигурантов так называемого "списка Магнитского" уже одобрили Латвия, Литва, Эстония, Канада, Великобритания и США.

В список входят 49 россиян, которым запрещен въезд в указанные страны за связи с масштабной коррупцией, отмывание денег или нарушение прав человека.

"Закон Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.