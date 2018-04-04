Завтра в Беларуси будет до 20 градусов тепла 4.04.2018, 12:05

В этот день синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

Уже в четверг, 5 апреля в Беларуси потеплеет до +20°С, сообщает pogoda.by.

В этот день синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет южным 5-10 метров в секунду, днем порывы достигнут 14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +5...+10°С по северо-востоку, а при прояснениях +1...+4°С. Максимальная днем составит +12...+18°С, по югу до +20°С.