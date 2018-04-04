Суд отказал патриотам в моральной компенсации 2 4.04.2018, 12:10

Четверо патриотов намерены обжаловать это решение.

3 апреля в суде Московского района Минска продолжилось рассмотрение коллективного иска четырех бывших фигурантов «дела патриотов» к Министерству финансов, сообщает правозащитный центр «Весна».

Сергей Стрибульский, Виктор Мороз, Виктор Данилов и Андрей Дундуков просили компенсировать моральный вред, который они получили в результате незаконного задержания, привлечения их в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении. Первое заседание по делу состоялось 27 марта.

В своем иске бывшие фигуранты «дела патриотов» ссылаются на статьи 939 и 968-970 Гражданского кодекса Беларуси, предусматривающие возмещение морального вреда за счет государственной казны независимо от вины причинителя вреда. Истцы считают, что они должны получить денежную компенсацию, так как все это время, которое провели за решеткой, а также после освобождения испытывали большие моральные страдания.

Так, один из истцов Сергей Стрибульский говорит, что решил добиваться компенсации именно из-за своей тревоги за близких, друзей и из-за их переживаний за его судьбу. Бывший фигурант громкого дела больше всего сожалеет об украденном время. Также истцы связывают свои моральные страдания с чувством унижения чести и достоинства в результате дискредитации в государственных СМИ, с чувством правовой незащищенности, с умалением для некоторых из их социального и профессионального статуса и т.д.

Второе заседание началось около 15.00. Виктор Мороз попросил приобщить к материалам дела копии документов о состоянии здоровья его самого, жены и сына. По его словам, они показывают, каким негативным образом содержание под стражей повлияло на его здоровье и здоровье его родных. Судья Ольга Гусакова согласилась присоединить документы к материалам дела.

К делу были приобщены также сертификаты и удостоверения Андрея Дундунова и Виктора Данилова о волонтерстве в организации "Красный крест". А вот насчет присоединения материалов СМИ, которые дискредитировали истцов, у судьи было другое мнение. Она отказала в присоединении к делу номера газеты "СБ: Беларусь сегодня" от 11.04.2017, где содержится статья "Имя им - легион" и диск с пропагандистским фильмом "Белый легион черных душ" и записями тематических новостей с телеканалов "СТВ" и " Беларусь-1". Отказ Ольга Гусакова мотивировала тем, что данные материалы не имеют отношение к делу, так как ответственными за них являются средства массовой информации, а в суде рассматривается вред, который причинили правоохранительные органы, а не СМИ. Судья предложила истцам обращаться в суд с отдельным иском о защите чести и достоинства.

Судья спросила у бывших фигурантов «дела патриотов», признавали ли они в ходе уголовного процесса свою вину и писали ли явку с повинной. Все четверо парней ответили отрицательно.

Во время прений сторон адвокаты истцов еще раз напомнили о тех моральных и физических страданиях, которые бывшие фигуранты громкого дела получили во время заключения и последствия которых продолжают чувствовать и поныне. Защитники говорили, что если уголовное дело против парней закрыто и они признаны невиновными, то это автоматически является основанием для признания действий органов, которые вели процесс, незаконными и для возможности получения компенсации. Представитель Министерства финансов как и раньше считает, что отсутствие документа, подтверждающего наличие права на компенсацию, является основанием для отклонения иска. Позицию Минфина поддержал и прокурор, который в своем выступлении делал акцент на то, что пока не доказана незаконность действий соответствующих органов, речи о денежной компенсации идти не может.

Четвертого апреля в 9:30 суд вынес решение, согласно которому было отказано в иске. Заявители намерены обжаловать решение.