Что стало с людьми, которые привели Путина к власти 4.04.2018, 12:23

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Кто-то ушел в оппозицию, кто-то взлетел по карьерной лестнице, а кто-то умер.

Эти люди были в штабе Путина на его первых президентских выборах в 2000 году. С тех пор кто-то ушел в оппозицию, кто-то взлетел по карьерной лестнице, а кто-то умер.

Этот снимок — кадр из уникальной хроники документалиста Виталия Манского. Телеканал Настоящее Время показывал кинохронику Манского 16-17 марта, осенью будет представлен основанный на ней документальный фильм.

Кто был в первой команде Путина

По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе, но и посмотреть, с кем будущему президенту с самого начала было комфортно работать. Тем более, что большая часть той команды до сих пор с Путиным.

Преобладают в предвыборной команде Путина не силовики из Питера, работавшие с ним в мэрии (таких всего трое, из Петербурга — пятеро из 18, если считать и достаточно рано выпавшего из близкого окружения Илью Клебанова).

Больше всех, что естественно для штаба, людей, связанных с пиаром и медиа — девять бывших журналистов, менеджеров изданий и политтехнологов. Но практически все пиарщики после выборов приобрели гигантское влияние и остались близки к Путину.

Вторая по численности группа — бюрократы. Люди, которые сделали карьеру на госслужбе, и либо никогда не работавшие в бизнесе, либо ограничившиеся коротким эпизодом.

В «команде Путина» вообще нет людей, сделавших себя в бизнесе — разве что тот же Клебанов. В 2000 году это было естественно и объяснимо — из-за обвинений в адрес «Семьи» Ельцина в связях с олигархами.

Если судить по открытым источникам, то первыми «команду Путина» покинула Семья – Татьяна Дьяченко (позже — Юмашева) и Валентин Юмашев. Потом настала очередь Ксении Пономаревой, имевшей деловые отношения с олигархом Борисом Березовким.

Далее Путин расстался с бюрократами, о которых говорили как о связанных с Семьей — Волошина и Касьянова. В течение первого срока в опалу попал и один «питерский» — Клебанов.

Виктор Иванов

Один из «питерских силовиков», бывший полковник КГБ Иванов работал с Путиным в мэрии Петербурга с 1996 года. Путин, став директором ФСБ, взял Иванова своим замом — руководить ключевым Управлением собственной безопасности спецслужбы. С 2000 по 2008 годы был замглавой администрации президента, позже — помощником президента, руководил «Алмаз-Антеем» и «Аэрофлотом».

В 2008 после отставки другого влиятельного силовика — Виктора Черкесова — возглавил Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков(ФСКН). Иванов известен как категорический противник заместительной терапии и легализации марихуаны. Он даже наградил двух прокуроров США за борьбу с легалайзом. В 2015 году в Высоком суде Лондона зачитали "досье Литвиненко", где говорилось о связях Иванова с Тамбовской ОПГ, а его заместителя объявили в международный розыск за дружбу с криминальным авторитетом из этой группировки. В 2016 году ФСКН упразднили, и карьера силовика прервалась — возможно, на время.

Александр Волошин

Александр Стальевич в то время считался «серым кардиналом Кремля» и человеком, который контролировал транзит власти от Ельцина к Путину. Волошин возглавил администрацию президента при Ельцине, и именно при нем этот орган начал набирать политический вес. Но в 2003 году ему пришлось уйти — Волошин подал в отставку через пять дней после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Сейчас бывший чиновник возглавляет советы директоров «Уралкалия» и «Первой грузовой компании», входит в совет директоров «Яндекса».

Глеб Павловский

Бывший диссидент. С 1995 года руководит созданным им "Фондом эффективной политики" (ФЭП). Как политтехнолог консультировал Кремль до 2011 года. При Владиславе Суркове ФЭП фактически стал основным подрядчиком управления внутренней политики администрации президента. Создал несколько интернет-проектов, вел программу «Реальная политика» на НТВ.

Породил явление «девятисотдолларовых политологов» — работники ФЭП за небольшую по московским меркам зарплату писали колонки и в нужном ключе давали комментарии СМИ. Подчиненные ему публицисты выступали за "третий срок" Путина еще в 2007 году и одобряли убийства оппозиционеров. Перестал быть советником АП в апреле 2011 года. Сейчас активно дает комментарии оппозиционным медиа.

Людмила Путина

«Было заявлено нежелание позиционировать жену», — говорила Ксения Пономарева, замглавы штаба Путина о пожеланиях клиента. Не занимала никаких официальных должностей, а с 2008 года практически не появлялась на публике. В сентябре 2013 года Владимир и Людмила объявили о разводе.

В 2016 году стало известно, что Людмила Путина вновь вышла замуж — за главу «Центра развития межличностных коммуникаций» Артура Очеретного. Журналисты нашли их особняк на юге Франции. С Людмилой Путиной также связывают Дом Волконского в Петербурге, который после реконструкции принадлежит «Центру» Артура Очеретного.

Игорь Сечин

Заместитель Путина в мэрии Петербурга с 1991 года, Сечин перебрался в Москву вслед за начальником в 1996-м — и вновь стал замом будущего президента, но уже в структурах Управделами президента. С момента объявления об уходе Ельцина — замруководителя переходной администрации президента, после выборов сохранил эту должность и занимал ее два первых срока Путина. В 2004 году вошел в совет директоров «Роснефти», в то время поглощавшей активы разгромленного ЮКОСа. Михаил Ходорковский убежден, что именно Сечину удалось отправить его в колонию на 10 лет.

После четырех лет в правительстве Сечин не вернулся в Кремль, что не мешает ему считаться вторым по влиятельности человеком в России. Именно он смог впервые в истории современной России посадить действующего министра — Алексея Улюкаева — и не только забрать «Башнефть» у Владимира Евтушенкова, но и заставить доплатить за ее поглощение.

Михаил Маргелов

На выборах в Госдуму 1995 года занимался видеорекламой для «Яблока», в 1996 работал в штабе Ельцина, в 1999 — работал пресс-секретарем блока «Медведь» (будущей «Единой Россией»). В штабе Путина в 2000 году занимался связями с зарубежными медиа, и после выборов на 14 лет стал сенатором от Псковской области. В Совете Федерации возглавлял комитет по международным делам. В 2014 году его полномочия не продлил глава региона Андрей Турчак. По одной из версий, Маргелов покинул Совфед из-за осторожной позиции в конфликте между США и Россией. Сейчас занимает пост вице-президента «Транснефти» — монополиста, которому принадлежат все нефтепроводы России.

Создателю «Видео интернешнл» приписывают авторство лозунга «Голосуй или проиграешь» во время президентских выборов 1996 года. В 1999 году — министр печати и массовых коммуникаций, ключевой сотрудник предвыборных штабов «Единства», а потом и Путина. В начале 2000-х именно он «разгонял НТВ», то есть руководил операцией по передаче телеканала от Владимира Гусинского к «Газпром-медиа».

В 2004 году Лесин стал советником президента, годом позже запустил Russia Today. В 2009 году попал в опалу и лишился всех должностей, чтобы триумфально вернуться в 2013 руководителем «Газпром-медиа». Один из самых влиятельных медиаменеджеров России — «я все могу», говорил он о себе — погиб при странных обстоятельствах в США в ноябре 2015-го. Следствие пришло к выводу, что причиной его смерти стал несчастный случай.

Ксения Пономарева

В качестве главного редактора выпустила первый номер газеты «Коммерсант». Работала гендиректором ОРТ, но уволилась после конфликта с Борисом Березовским — тот без ее ведома сделал Сергея Доренко постоянным ведущим программы «Время». В 1996 году работала в предвыборном штабе Ельцина, а в 2000 была замруководителя (ее коллега по «Коммерсанту» Андрей Васильев утверждает, что де-факто начальником) штаба Путина. Первой публично произнесла термин «Проект "Путин"» — впрочем, приписав его авторство Глебу Павловскому.

В 2004 году возглавила штаб Ивана Рыбкина — политика, которого из эмиграции поддерживал Борис Березовский. После исчезновения и нелепых объяснений кандидата (решил «отдохнуть от той возни») заявила об окончании карьеры Рыбкина как политика. Так и вышло — он снялся с выборов.В 2016 году Пономарева скончалась от рака горла, ей было 54 года.

Дмитрий Медведев

Работал вместе с Путиным в команде Анатолия Собчака. В 1999 году Путин пригласил Медведева в правительство. Формальный глава штаба Путина во время выборов. После победы назначен заместителем главы АП, стал главой кремлевской администрации после ухода Александра Волошина в 2003-м. В 2005 году наравне с Сергеем Ивановым получает должность первого замглавы правительства и конкурирует с ним за место преемника, при этом обладает неоспоримым преимуществом — курирует «приоритетные национальные проекты» и не скупится на их навязчивую рекламу.

В 2007 году Путин объявляет Медведева преемником, его тут же поддерживают несколько партий.На выборах Медведев при явке 69,8% набирает более 52,5 млн голосов — этот рекорд Путин побил только в 2018-м. В сентябре 2011 года происходит «рокировочка» — на съезде «Единой России» Путин и Медведев объявляют, что вновь меняются местами. Следующие 6 лет Медведев возглавляет правительство, а ФБК Алексея Навального снимает фильм «Он вам не Димон» про его поместья и «благотворительные фонды».

Михаил Касьянов

В постдефолтные 1990-е министр экономики Касьянов был главным — и успешным — переговорщиком по внешнему долгу России и кредитам, доставшимся в наследство от СССР. После отставки Ельцина фактически стал главой правительства, а после победы Путина —получил должность премьер-министра, и примерно в то же время — кличку «Миша два процента». В 2003 году президент публично призвал Касьянова «прекратить истерику» из-за комментариев по делу ЮКОСа. И вскоре, в феврале 2004 года, уволил.

Ровно через год после отставки Касьянов начал критиковать Путина, в 2006 году создал партию РНДС и присоединился к коалиции «Другая Россия». Партиям бывшего премьера отказывали в регистрации, ЦИК не принимал собранные за него подписи на президентских выборы.В 2016 в разгар праймериз оппозиции НТВ показал фильм с постельными сценами, как утверждалось — Касьянова и его помощницы Натальи Пелевиной. На выборах в Госдуму список партии ПАРНАС во главе с Касьяновым получил 0, 73% голосов.

Михаил Швыдкой

Телеведущий, театральный критик и медиаменеджер. На момент выборов возглавлял холдинг ВГТРК, а после формирования первого путинского правительства стал министром культуры. В 2004 году лишился министерского поста, но под него создали агентство по культуре и кинематографии, которое просуществовало всего четыре года.

С августа 2008 года занимает должность спецпредставителя президента по культуре. После начала дела Скрипалей и закрытия российским МИДом Британского совета предрек его скорое возвращение — при выполнении определенных условий.

Валентин Юмашев

Бывший журналист, главред журнала «Огонек» и приближенный Ельцина с конца 80-х — Юмашев писал для него книги «Исповедь на заданную тему» и «Записки президента». С 1997 по конец 1998 года этот член Семьи (так пресса 90-х называла ближайший круг президента) был главой АП, а Путин — его замом. На этой должности Ельцин «чаще видел, наблюдал» Путина, и вскоре выбрал его преемником. В конце 1999-го именно Юмашев редактировал новогоднюю речь Ельцина «я устал, я ухожу».

В ноябре 2000 года дочь Ельцина Татьяна Юмашева возглавила благотворительный Фонд первого президента России, Юмашев стал его соучредителем. Спустя год «Валя и Таня», как их прозвали в газетах, поженились. В 2016 году выяснилось, что связанный с Юмашевым кипрский офшор называется Valtania(«Валя + Таня»), и ему принадлежит полбашни Imperia Tower в «Москва - сити», где основной владелец — бизнесмен Олег Дерипаска.

Татьяна Дьяченко

Дочь и советник Ельцина, а с 2000 года — руководитель благотворительного Фонда первого президента России. Фактический руководитель штаба Ельцина в 1996 году. Дьяченко всегда отрицала, что она или ее будущий муж Валентин Юмашев повлияли на решение Ельцина о преемнике. «Папа выбирал сам», — говорила она. После отставки отца на десять лет ушла в тень и до 2009 года не давала интервью. В 2001 вышла замуж за Валентина Юмашева.

С 2009 года занималась созданием «Ельцин-центра» в Екатеринбурге — его достроили и открыли в 2015-м. Дочь Дьяченко от первого брака Полина вышла замуж за бизнесмена Олега Дерипаску. В октябре 2017 года стало известно, что Полина Дерипаска обладает состоянием в $500 млн — но получила она эти деньги по разводу или же раздел имущества провели ради выхода из-под санкций, журналистам выяснить не удалось.

Джахан Поллыева

Близкая подруга дочери Ельцина Татьяны Дьяченко, Джахан Поллыева работала спичрайтером для президентов с 1997 года — 15 лет писала речи для Ельцина, Путина и Медведева. Была замруководителя администрации президента, позже — помощником главы государства. Но в 2012 ушла из Кремля в Госдуму, возглавив аппарат нижней палаты под руководством спикера Сергея Нарышкина. В новом созыве 2016 года Нарышкин в Думу не попал — его назначили директором СВР, а Поллыева вышла на пенсию и стала вице-президентом «Объединенной судостроительной корпорации».

Поллыева писала не только речи для президентов, но и стихи для поп-исполнителей.И если раньше над ее строчками вроде «гладковыбритая змея тычет в сердце холодной мордочкой» смеялись политические журналисты, то теперь ее творчество цитируют военные аналитики.

Владислав Сурков

Бывший пиарщик «Менатепа» Ходорковского начал свою карьеру кремлевского демиурга в 1999 году с создания блока «Медведь» — будущего «Единства», а потом «Единой России». Автор термина «суверенная демократия» и инициатор большинства политических проектов — от «Справедливой России» до фонда Сколково. Организатор многочисленных прокремлевских молодежных движений. Официально занимал должность замглавы АП.

В декабре 2011 года был уволен из Кремля и перешел вице-премьером в правительство, главой которого после выборов стал Медведев. Но через два года после заочной полемики с Путиным и ссоры со Следственным комитетом из - за депутата Ильи Пономарева был уволен. Получил должность помощника президента, формально — чтобы заниматься признанными Россией Абхазией и Южной Осетией, и тайно — Украиной. За его роль в событиях на востоке Украины внесен в список санкций США и ЕС. Представляет Россию в переговорах по Донбассу.

Сергей Иванов

Сослуживец Путина по ленинградскому КГБ, резидент советской разведки. В 1998 году — заместитель Путина как директора ФСБ, после решения Ельцина о преемнике — секретарь Совбеза. С 2001 по 2007 год — министр обороны. Прославился комментарием «я был высоко в горах» и «ничего серьезного не произошло» во время скандала с громким случаем дедовщины.

В 2007 году наравне с Медведевым получает пост первого зампреда правительства, политологи называли его потенциальным преемником, но Иванов проиграл аппаратную войну. При президенте Медведеве ненадолго ушел в правительство, где курировал ВПК, но в 2011 году на фоне протестов стал главой кремлевской администрации.В 2016 году Путин его уволил, дав должность «спецпредставителя по природоохране» — и теперь Иванов борется с пластиковыми пакетами и вместе с Памелой Андерсон защищает тигров и леопардов.

Илья Клебанов

Выходец из Петербурга, но не из окружения Путина. Клебанов работал на оборонном заводе ЛОМО, позже — заместитель врага Анатолия Собчака Владимира Яковлева. В самом конце 90-х стал министром в правительстве Сергея Степашина и достался Путину в наследство. Как вице-премьер курировал промышленность и ВПК, в том числе продажу оружия за границу. Расследовал обстоятельства гибели подлодки «Курск», продавал авианосец «Адмирал Горшков» Индии.

Уволен из правительства в 2003 году, и до 2011 года занимал должность полпреда президента в Северо - Западном округе. После отставки назначен председателем совета директоров компании «Совкомфлот».

Наталья Тимакова

Журналистка «Коммерсанта» стала пресс-секретарем Путина сразу после его назначения и.о. премьера в октябре 1999 года, но после первых выборов уступила пост Алексею Громову (он был в день выборов в штабе, но не попал на это фото). Соавтор биографической книги о Путине «От первого лица».

Работала в АП до 2008 года, после чего вновь стала пресс-секретарем, теперь уже Дмитрия Медведева.Остается в этой должности до сих пор. Единственная из списка, кто ведет публичный фейсбук: оставляет комментарии под постами либеральных журналистов и незадолго до ареста чекинится с режиссером Кириллом Серебренниковым.