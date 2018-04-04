Как съездить из Минска в Вильнюс за $10
- 4.04.2018, 12:27
Несколько выгодных вариантов для путешествий.
Citydog.by продолжает рассказывать о самых интересных путешествиях. Сегодня Питер, Москва и Вильнюс на автобусе, Тбилиси и Прага на самолете.
Минск-Прага-Минск за 140 евро
Это распродажа от авиакомпании LOT. Придется пересаживаться в Варшаве, но это же не проблема, когда в аэропорту есть бар.
Лететь придется летом. Есть несколько дат в июне и июле, но больше, конечно, в августе.
Минск-Вильнюс (или аэропорт Вильнюса) за 20 рублей
А Ecolines дешево отвезет вас в Вильнюс или в аэропорт Вильнюса, если вдруг надо. Акция работает и в обратную сторону, а закончится уже 12 апреля. Правда, на каждый рейс есть только ограниченное количество акционных билетов, но если вы поторопитесь, то все возможно.
Минск-Санкт-Петербург (или Москва) — Минск за 50 рублей
Автобусная компания Eurotrans до 30 апреля распродает билеты из Минска в Санкт-Петербург и Москву и обратно со скидкой 45%. Уехать по дешевым билетам можно тоже до 30 апреля.
Правда, купить такие билеты не так-то просто – на самом деле ничего сложного, но все не так, как обычно.
1. Уточнить, есть ли акционные билеты, по телефону компании Eurotrans;
2. Получить купон со скидкой на «Сливках»;
3. Выкупить билет у Eurotrans, сказав, что у вас есть скидка.
Киев – Тбилиси – Киев за 109 евро
Распродажу устроила авиакомпания Yanair. В июне и июле она доставит вас из Киева в Тбилиси и заберет обратно вместе с багажом вина всего за 109 евро.
Что в Киев, что в Грузию виза белорусам не нужна. Что в Киеве, что в Грузии есть на что посмотреть.