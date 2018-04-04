Как съездить из Минска в Вильнюс за $10 4.04.2018, 12:27

Несколько выгодных вариантов для путешествий.

Citydog.by продолжает рассказывать о самых интересных путешествиях. Сегодня Питер, Москва и Вильнюс на автобусе, Тбилиси и Прага на самолете.

Минск-Прага-Минск за 140 евро

Это распродажа от авиакомпании LOT. Придется пересаживаться в Варшаве, но это же не проблема, когда в аэропорту есть бар.

Лететь придется летом. Есть несколько дат в июне и июле, но больше, конечно, в августе.

Минск-Вильнюс (или аэропорт Вильнюса) за 20 рублей

А Ecolines дешево отвезет вас в Вильнюс или в аэропорт Вильнюса, если вдруг надо. Акция работает и в обратную сторону, а закончится уже 12 апреля. Правда, на каждый рейс есть только ограниченное количество акционных билетов, но если вы поторопитесь, то все возможно.

Минск-Санкт-Петербург (или Москва) — Минск за 50 рублей

Автобусная компания Eurotrans до 30 апреля распродает билеты из Минска в Санкт-Петербург и Москву и обратно со скидкой 45%. Уехать по дешевым билетам можно тоже до 30 апреля.

Правда, купить такие билеты не так-то просто – на самом деле ничего сложного, но все не так, как обычно.

1. Уточнить, есть ли акционные билеты, по телефону компании Eurotrans;

2. Получить купон со скидкой на «Сливках»;

3. Выкупить билет у Eurotrans, сказав, что у вас есть скидка.

Киев – Тбилиси – Киев за 109 евро

Распродажу устроила авиакомпания Yanair. В июне и июле она доставит вас из Киева в Тбилиси и заберет обратно вместе с багажом вина всего за 109 евро.

Что в Киев, что в Грузию виза белорусам не нужна. Что в Киеве, что в Грузии есть на что посмотреть.