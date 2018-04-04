Реформа от коммуниста Карпенко: В белорусских школах появятся «агроклассы» 9 4.04.2018, 12:28

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Фото: gorad.by

C нового учебного года появятся десять таких классов.

Агроклассы появятся в белорусских школах в новом учебном году. Об этом корреспонденту БелТА сообщил первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета Николай Романюк:

"С нового учебного года в белорусских школах наряду с педклассами появятся и агроклассы. На данный момент у нас есть четкая договоренность о создании 10 таких классов. Мы уже подготовили практически всю программную документацию для учителей школ, которые будут их вести", - сказала Николай Романюк.

Он отметил, что агроклассы планируется открывать на селе и в небольших городах по всей республике. "Агроклассы будут создаваться на базе 10-11-х классов школ крупных деревень, сел, небольших городов, иногда районных центров. Попасть туда дети смогут после собеседования, учитываться будут и итоговые баллы", - проинформировал первый проректор. По словам Николая Романюка, также поставлена задача создать школы в лучших хозяйствах страны, где перспективные студенты сельхозспециальностей смогут проходить производственную практику. "Школы будут созданы при крупных базовых хозяйствах с хорошим оснащением. Там студенты будут изучать новую технику, осваивать современные технологии. Работа по созданию школ ведется. Сейчас наши студенты проходят практику на базе трех учебно-научно-производственных центров при СПК "Агрокомбинат Снов", агрокомбинатах "Дзержинский" и "Ждановичи", - заключил он.