Франция побила десятилетний рекорд по инвестиционной привлекательности 4.04.2018, 12:41

Первой страной-инвестором по числу проектов стали США.

В 2017 году иностранные инвесторы приняли 1300 решений об инвестировании капитала во французскую экономику, что позволило создать или сохранить более 33 тысяч рабочих мест. Это самый высокий показатель за последние десять лет. А первой страной-инвестором по числу проектов стали США. Об этом говорится в отчете агентства Business France, обнародованном во вторник, 3 апреля. В документе, правда, не учтены закрывшиеся во Франции производственные площадки иностранных компаний, пишет RFI.

По подсчетам Business France, половина иностранных инвестиционных проектов — это открытие новых производств, 42% — расширение уже существующих проектов. Оставшиеся 8% — покупка французских предприятий иностранцами.

Иностранные вложения позволили создать или сохранить почти 33 с половиной тысячи рабочих мест — на 11% больше, чем в 2016 году.

412 новых компаний пришли в прошлом году во Францию (это примерно треть всех инвестиций и на 20% больше, чем в 2016 году, по данным Business France).

Впрочем, отчете ничего не говорится об уходе из Франции иностранных инвесторов. По данным компании Trendeo, которая отслеживает открытие и закрытие предприятий во Франции, в прошлом году закрылись 30 производственных площадок, принадлежавших иностранным компаниям. Например, завод американской фирмы по производству кухонных принадлежностей Tupperware и шведского производителя матрацев и товаров для сна Hilding Anders. Открыто в прошлом году было 16 заводов, по информации Trendeo.

America is back

Примечательно, что основной страной-инвестором во Францию стали США (в 2016 году Соединенные штаты обогнала Германия). По данным Business France, благодаря американским инвестициям во Франции создали или сохранили более семи тысяч новых рабочих мест в 2017 году.

Во Францию инвестировали такие крупнейшие американские компании, как Facebook Google, Otis, Sisco, Amazon, Microsoft. Но не только. В городе Бретиньи, например, американская компания Eastbalt инвестировала более 30 миллионов евро в открытие промышленного производства булок для сети ресторанов Burger King. В городке Тиллуа-ле-Мофлен на севере Франции компания Häagen Dazs планирует вложить 14 миллионов евро в запуск новой линии по производству мороженого в батончиках.

Американская торговая палата во Франции и консалтинговая компания Bain & Company уже замечали, что инвесторы из США демонстрируют оптимизм в отношении французской экономики после избрания президентом Эмманюэля Макрона. Пока американские власти говорят о протекционизме, у американских предпринимателей наблюдается желание инвестировать в европейский рынок и особенно во Францию, отмечают в Business France. Американские проекты составили 18% от всех иностранных инвестпроектов, что на 26% больше, чем в 2016 году.

Взгляд на восток

Больше всего решений об инвестициях во Францию приняли предприниматели из стран Европейского союза (58%). На втором месте после США по числу инвестпроектов во Франции — Германия (16%). За ней следуют Италия (7%), Великобритания (7%) и Япония (5%).

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр добавил, что у Франции хорошие перспективы экономических отношений со странами Азии, в частности с Индией и Китаем. В 2017 году на 73% увеличилось число решений об инвестициях индийских предпринимателей во Францию. Индийская компания-разработчик программного обеспечения Infosys, например, в партнерстве с французской транспортной судоходной компаний CMA CGM откроет в Марселе инновационный центр, что позволит создать 80 рабочих мест.