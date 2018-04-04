В Старобине мужчина принял роды у жены, слушая скорую по телефону 4.04.2018, 12:53

Роды прошли успешно.

Житель поселка Старобин Солигорского района Минской области принял роды у жены, консультируясь с диспетчером скорой по телефону. В ночь на 6 марта у 30-летней женщины, ожидавшей третьего ребенка, неожиданно отошли воды и начались роды. Все шло настолько стремительно, что бригада скорой объективно не успевала приехать на помощь. Диспетчер станции Светлана Пашковская стала руководить процессом по телефону. Подробности истории со счастливым концом рассказывает «Iнфа Кур’ер».

«Роды прошли успешно, папа — большой молодец, все делал правильно», — сейчас вспоминает Светлана Петровна.

Весь разговор диспетчера и папы записывался. К сожалению, качество записи невысокое, и при монтаже аудиофайла убраны моменты, на которых практически ничего не слышно. Разговор длился почти 8 минут — за это время бригада долетела из Солигорска до Старобина (12 км), медики вбежали в квартиру, когда ребенок уже закричал. Маму и малыша забрали в роддом.

«Спокойно, сам успокойся! Успокоился? Молодец!»

Вот расшифровка аудиозаписи — сама она очень плохого качества. Публикуется с сокращениями, потому что в некоторых эпизодах сложно разобрать голос. На записи слышно только то, что говорит диспетчер Пашковская.

«Придется тебе, наверное, роды принимать. Не шутите. Меня слушай.

Ложи на кровать, ложи на кровать. Что, она на полу? На полу давай. Постели простыню какую на полу. Стели простыню на полу, хоть что кинь на пол, чтобы чистое. Быстрее со шкафа что кидай, ее положи. Ложи ее. Все тихо, спокойно.

Слушай меня.

Легла? Легла. Так, все. Пусть лежит тихонечко. Пусть дышит так, дышит. Ребенку нужен кислород. Пусть дышит. Пусть открывает рот и дышит. А ты сам успокойся! Почему? Потому что, когда ты беспокоен, и она будет беспокойна. Все будет хорошо. Тихо, спокойно. Лежит? Все. Спокойно, сам успокойся! Успокоился? Молодец! Тихо, спокойно.

Если вдруг роды начнутся, ты должен подставить руки, чтобы тебе ребенок выпал именно в руки. Понимаешь? Оно все само, все моментом. Это же третьи роды. Я понимаю тебя. Третьи роды, понимаешь, это быстро все. Главное, руки подставь, широко руки, чтобы ребенок выпал.

Кто в штанах лежит? А, в штанах — в смысле ты ее одел всю? Раздевай тогда, снимай штаны.

Ты не трогай жену, пусть жена лежит на полу. Как лежит — так пусть лежит. Все, ты просто возьми и потихоньку раздень, чтобы ребенок выпал к тебе в руки, а никуда на пол или еще куда. Ты понимаешь? Оно само. Сам ребенок, ты увидишь голову. Я не шучу.

Ну давай. Я не буду выключаться. Хорошо?..

… Да, дорогой. Так-так, руки, руки подставь. Не бойся ничего, ребенок тебе упадет в руки. Не бойся, все будет хорошо. Ребенок будет хорошим. Просто подставь руки. Ничего не надо делать. Он сам тебе в руки выпадет, понимаешь. Не бойся. Головка появляется? Все хорошо. Ноги пусть хорошо расставит. Все, молодец. Хорошо расставить ноги. Подставь руки, две руки вместе подставь, чтобы ребеночек… Он маленький, хорошенький. Страха никакого нет.

Скажи, на шейке ничего нет? Пуповины нету? Обвития нету? Еще не видно? Только появилась голова? Ничего не делай. Просто руки держи. Да, руки, она пусть дышит, тужится. Она умеет тужиться. Да-да. Я тут, я с тобой, не бойся. Только подставь руки. Лезет? Лезет, хорошо, потихоньку. Вот молодец. О, наш человек. Потихоньку-потихоньку, оно быстрей.

Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Главное, не бойся, не бойся, не бойся. А никого дома нет подать пеленочки? Никого? Ну ничего. Не бойся, не бойся. Потихоньку. Все будет хорошо. Держи, главное, ребенка.

А пуповину не трогай, потому что пуповина в маме. Это мы отделим. Приедет сейчас скорая, отделит пуповину. Чистая шейка? Ну что? Держи, держи. Все, закричал. Пусть кричит, не успокаивай, пусть кричит. Дай покричать хорошо. Все, пусть кричит, дай кричать, держи пока на руках, держи на своих руках. Держи, держи, держи, держи, держи.

Сейчас надо будет как-то взять где-то пеленочки и на что-то положить ребенка. На мягкое. Не бойся, все будет хорошо. Давай, давай, молодец. Отлично».

«Как правило, в таких случаях человек впадает в истерику»

Светлана Пашковская вспоминает, что в момент разговора с мужчиной она считала, что находится рядом с ним.

«Где-то внутри, конечно, было страшно. Но я говорила спокойно, без дрожи в голосе, все-таки столько лет в профессии (с 1984 года. — Прим. ред). Если бы переживала я, то волнение передалось бы и мужчине. Я была с ним на связи до приезда медиков, они приехали быстро», — рассказывает диспетчер.

По словам Светланы, житель Старобина и его жена — большие молодцы. Он слушал ее подсказки и делал все, как она говорила.

Светлана Пашковская. Фото предоставлено Солигорской станцией скорой медицинской помощи

«В нашей практике такой случай произошел впервые, — говорит заведующий Солигорской станцией скорой медицинской помощи Алексей Геродотов. — Результат зависел как от диспетчера, так и от мужчины. Во-первых, роды — сама по себе стрессовая ситуация, во-вторых, мужчина, в-третьих, жена. Как правило, в таких случаях человек впадает в истерику. Не все готовы в экстренных ситуациях слушать рекомендации диспетчера».

В Литве, говорит Геродотов, есть практика: если вызов экстренный, то диспетчер разговаривает с позвонившим до приезда врача. В Беларуси такой строгой инструкции нет, но Алексей Геродотов рекомендует своим работникам так делать.