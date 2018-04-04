Генерал США призвал страны НАТО вооружиться ракетными комплексами Patriot 4.04.2018, 12:57

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Присутствие Patriot в Европе увеличивает безопасность региона.

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Кертис Скапаротти заявил, что он очень доволен будущим приобретением Польшей ракетных комплексов Patriot. Об этом передает «Радио Польша».

Американский генерал встретился во вторник 3 апреля в Щецине с командованием Главного штаба многонационального корпуса Север-Восток, а также с военнослужащими, которые проходят там службу.

«Присутствие здесь противоракетной системы увеличит безопасность не только Польши», - сказал он.

«Надеюсь, что другие страны примут подобные решения, поскольку это укрепляет сотрудничество международных сил, в то же время это оказывает большое влияние на обороноспособность НАТО», - добавил генерал.

Комментируя возможное создание в Польше одного из двух новых военных командований НАТО, командующий союзными войсками в Европе отметил, что пока рано говорить о развертывании новых военных частей. В то же время он заверил, что этот вопрос изучается, а окончательное решение будет принято, скорее всего, на саммите НАТО в июле.

Визит генерала Кертиса Скапаротти в Щецин начал его тур по странам Балтии, где он посетит многонациональные боевые группы, которые развернуты там в рамках увеличения присутствия войск на восточном фланге НАТО.