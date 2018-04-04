В Беларуси поднимаются ставки единого налога 1 4.04.2018, 13:04

Регионы вводят новые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц.

Налог подняли в Могилевской области и Минске, и частично — в Гомельской и Витебской. Tut.by посмотрел, как изменились ставки единого налога.

Так, в Могилевской области новые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц ввели с 1 апреля.

К примеру, репетиторы в Могилеве и Бобруйске должны платить налог в 37 рублей, а в других населенных пунктах — 21 рубль. За предоставление мест для краткосрочного проживания (в том числе жилых помещений, садовых домиков, дач по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает 15 дней) в Могилеве — 124 рублей, в Бобруйске — 99 рублей, а в других населенных пунктах — 75 рублей.

— Плательщики единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, представившие налоговые декларации (расчеты) по единому налогу за апрель 2018 года и уплатившие налог по ранее действовавшим ставкам, должны внести изменения в такую налоговую декларацию и доплатить в бюджет сумму единого налога до размера установленной ставки, — отмечают в ИМНС по Могилевской области.

В Минске действующие ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц увеличили на 7,4%.

— В Минске зарегистрировано более 7,8 тыс. плательщиков единого налога, в 2017 г. в бюджет города от них поступило 24,8 млн рублей, — сообщила заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску Ольга Кишко.

По ее словам, в результате индексации ставок произойдет их корректировка в среднем на 6−7 рублей. Ожидаемые поступления в бюджет Минска в 2018 году в связи с принятием решения об индексации составят 26 миллиона рублей.

В последний раз в Минске ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц повышали в декабре 2016 года. Тогда она выросли в среднем на 12%.

В Гомельской области частично подняли ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц, сообщают в ИМНС по этой области.

Было решено поднять 20 ставок единого налогов по 12 видам деятельности с ИП и 10 ставок по 5 видам деятельности с физлиц. К примеру, ставка налога за стирку, химчистку и окрашивание текстильных и меховых изделий выросла в Гомеле с 79 до 85 рублей Гомеле, с 72 до 77 рублей в Мозыре, с 61 до 66 рублей в Жложине, Речице и Светлогорске, с 57 до 61 рубля в остальных населенных пунктах области. Выросла ставки налога также на такие услуги как сдача в наем жилых помещенийи машино-мест, услуги парикмахерских и салонов красоты, деятельность такси и другие.

В Витебской области после общественного обсуждения решили не индексировать ставки единого налога для ИП и физлиц. Так, витебские налоговики предлагали действующие ставки увеличить на 7,4%.

Вс итоге в Витебской области решили, что в целом проводить индексацию ставок преждевременно. Однако ставки по трем видам услуг — организации общественного питания через объекты общественного питания (изменены налоги в Витебске, Новополоцке, Орше и Полоцке), деятельности водного транспорта и оказании услуг по чистке и уборке жилых помещений — «будут приведены в соответствие с нормативной базой ставки единого налога».

Напомним, в прошлом году в Беларуси установили ставки единого налога для физлиц, которые могут работать без регистрации ИП. Это предусмотрено президентским указом, которым расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

В Минске ставки налога, например, при реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции в столице составляют 20 рублей, при предоставлении физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания — 116 рублей за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу, сданные внаем (в квартирах с количеством комнат не более двух, 145 рублей — в квартирах с количеством комнат более двух).

Размер базовой ставки единого налога в Минске за выполнение работ и оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий составит 97 рублей. Для тех, кто занимается деятельностью, связанной с ремонтом часов, обуви, сборкой мебели, единый налог определен в размере 31 рубль. За настройку музыкальных инструментов ставка будет в размере 25 рублей, за ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика — 56 рублей.

Ставка единого налога при распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов в Минске составит 6 рублей, при производстве одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика — 59 рублей, при осуществлении штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, при оклеивании стен обоями, кладке (ремонте) печей и каминов — 109 рублей. Разработкой веб-сайтов, установкой (настройкой) компьютеров и программного обеспечения, восстановлением компьютеров после сбоя, ремонтом, техобслуживанием компьютеров и периферийного оборудования, обучением работе на ПК можно будет заниматься, уплатив ставку единого налога в размере 97 рублей. Размер ставки при оказании парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру составит 93 рубля.