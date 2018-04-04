В Москве горел торговый центр «Персей» 6 4.04.2018, 13:12

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Фото : @BombilaMSK

(обновлено) По последним данным, погиб сотрудник торгового центра.

На востоке Москвы начался пожар в торговом центре «Персей». Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что есть пострадавшие. В здании проводят эвакуацию.

«Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице», — сказал собеседник агентства.

По данным «Интерфакса», из торгового центра вывели одного пострадавшего. На четвертом этаже остаются люди.

Возгорание, по предварительным данным, началось на четвертом этаже здания. Пожару присвоили повышенную категорию сложности.

На последнем этаже торгового центра находится детский клуб «Афина».

Источник ТАСС в экстренных службах сказал, что «из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания».

13:30 пожарные заявили, что они ликвидировали открытое горение в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Об этом рассказали в столичном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар происходит на последнем этаже, где находится склад игрушек. Телеканал «Москва 24» также отметил, что на последнем этаже находится детский клуб «Афина».

В МЧС сообщили, что из здания торгового центра эвакуировали 115 человек. Сообщения о пострадавших в ведомстве не подтвердили.

Возгорание в ТЦ началось около 13:00 днем 4 апреля. О причинах пожара ничего не сообщалось.

По последним данным ria.ru , погиб сотрудник торгового центра.