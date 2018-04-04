Как выглядят частные дома в Варшаве, которые продают по минским ценам 2 4.04.2018, 13:29

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Современные дома, готовые к проживанию, со всеми коммуникациями и с облагороженными участками.

СМИ регулярно пишу т, как выглядят и сколько стоят дома в Минске и пригороде. Читатели отмечают: соотношение цены — качества — уровня доходов в столице необъяснимое. Современные (не старше 10 лет) готовые к проживанию коттеджи на облагороженных участках продаются по цене от 400 тысяч долларов. Tut.by решил посмотреть, как выглядит жилье в этом ценовом диапазоне в соседних столицах.

Обзор посвящен Варшаве, где средняя заработная плата в феврале 2018 года составила около 1590 долларов, кредиты на недвижимость дают по 3,2−3,9% годовых. Журналисты подобрали на сайтах по продаже недвижимости (otodom, crystalhouse) варианты современных домов, готовых к проживанию, со всеми коммуникациями, с облагороженными участками, с ценой от 400 тысяч до миллиона долларов.

Дом на улице Акустичной, 550 тысяч долларов

Дом площадью 250 квадратных метров плюс гараж.

Участок 6,5 сотки. Есть все коммуникации.

Интерьер — эклектика. Декором не перегружен.

Риелторы настаивают — расположение дома прекрасное. Не центр, но рядом частный сектор, до остановок транспорта — 300 метров.

«Американский» домик за 405 тысяч

Дом расположен в частном секторе в восточной части города. Участок — 6 соток.

В доме три спальни, на улице — беседка для барбекю.

Дом за 466 тысяч: современный и без бассейна

Дом площадью около 200 квадратных метров, одноэтажный, построен на участке в 10 соток. Расположение соответствует нашей Цнянке.

В доме жили 9 лет. В объявлении сказано, что он оптимален для семьи из 4-х человек.

Усадьба за 877 тысяч долларов

Располагается в месте, аналогичном нашим Лапоровичам: близко к городу, но на природе, на своих 63 сотках.

Площадь дома — больше 700 квадратных метров. Стилистика выдержана везде: это именно усадьба, с коврами, камином, кружевными скатертями.

И террасой, куда прислуга вынесет чай.

Около миллиона долларов, дом 300 квадратных метров

Дом в самой Варшаве, участок при доме чуть больше 15 соток.

Терраса — 140 квадратных метров, бассейн.

Три спальни, просторная гостиная.