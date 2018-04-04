Продавец мясной лавки: Раньше люди блины с мясом, салом жарили, а теперь овсянку едят 5 4.04.2018, 13:55

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За год цены на продукты подскочили.

«Газета Слонімская» выясняла, как изменились цены на продукты за год на слонимском центральном рынке, в воскресенье, 1 апреля.

За год цены подросли

Первым делом журналисты заглянули в мясную лавку. Разговорившись с продавцом, убедились, что цены на мясо подскочили на 1-1,5 рубля.

— У народа денег нет, чтобы мясо часто есть — пенсии и зарплаты мизерные. Вот у нас товар дня — свинина на кости за 5,99 руб., её народ в основном и берёт. Не то что раньше… Были постоянные клиенты, их мы уже и в лицо знали, а теперь и они пропали, не ходят. Люди сидят на сосисках. Правда, есть и такие, кто всё-таки мясо предпочитает, колбасу не признает. Раньше блины с мясом, салом жарили, а теперь овсянку едят, — рассуждала продавец.

Продукты к праздникам дорожают

Об этом сказал один из продавцов овощей и фруктов на слонимском рынке.

— Это не мы ценники такие выставляем — такие цены на базах, где мы закупаемся. К концу недели ещё дороже станут, так как праздники идут, а затем цена опустится, в чем позже и убедитесь, — добавил продавец.

— Охотно покупают у вас молоко? — задали вопрос продавцам домашней молочной продукции.

— Тот, кто его попробовал, уже, наверное, не пойдёт за молоком в магазин. Мы коров кормим не силосом, а сеном и комбикормом. У нас всё натуральное, да и дешевле. У нас 1 рубль 20 копеек, а в магазине 1 рубль 30 копеек и выше, — отвечали наперебой продавцы.

Рассказали они и о том, что их около десятка человек торгует молочкой и практически у каждого из них есть свои клиенты.

— Есть тут ещё одна женщина, которая молочным торгует, так она рекламу дала — и теперь у неё очень много слонимчан берет продукцию, — добавила одна из женщин.

Приезжают на рынок они в основном в выходные дни, так как у всех ещё есть и основная работа.

— Но сегодня не многолюдно.

— Люди постятся, и это заметно, так как в пост их меньше на рынке. Скоро пост пройдёт, и народа станет значительно больше, — поделилась своим мнением продавец Елена.

Журналисты расспросили и покупателей, почему они предпочитают домашнее молоко.

— В телевизоре хвалят качество нашей продукции, но в наших магазинах она никакая. Взяла как-то молоко 3,6%-й жирности, вскипятила, поставила киснуть — и что вы думаете, даже плёночкой жёлтой не покрылось. Позвонила на молокозавод и попыталась выяснить, что это за качество молока. Никто со мной по этому поводу даже не стал разговаривать. Вот такое качество. Теперешнее молоко может стоять месяц и не киснуть. А как-то могилёвское молоко попалось на глаза, так у него срок хранения — полгода, это же кошмар какие там добавки. Поэтому стараюсь брать молоко на рынке, в его качестве я точно уверена, — рассказала слонимчанка Раиса Ивановна.

Торговые центры переманили покупателей

Об этом рассказали слонимчане, которые торгуют овощами со своего участка.

— Люди сейчас не смотрят ни на цены, ни на то, что у нас всё своё, экологически чистое. Им просто так удобнее — всё рядом и в одном месте. А ещё скидки, розыгрыши квартир и автомобилей. А у нас нет даже нормальных условий для торговли, — сетовали продавцы.

— Вот сравните цены, например, на картофель на рынке у людей и в магазинах — у нас килограмм картошки стоит

50 копеек, а в больших магазинах — около рубля и выше, и из какой-нибудь Македонии, — высказалась продавец Наталья.