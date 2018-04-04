Как выглядят бывшие коммунистические окраины в Праге 6 4.04.2018, 14:49

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В Европе не возникает вопросов, куда деваются деньги на благоустройство.

Недавно я вернулся из Праги, где наснимал много всего интересного. Сегодня я хотел бы показать вам, как живут пражские городские окраины, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ. Район, в котором я побывал, располагается на самой окраине города и представляет собой типичный советский микрорайон, застроенный панельными зданиями.

Если вы считаете, что совковые панельные окраины просто обречены на жалкое существование — то обязательно прочитайте мой сегодняшний про Прагу и вы увидите, как могут выглядеть страшные советские районы, если в них вкладываются деньги. Глядя на Чехию или Эстонию, у меня не возникает вопросов вроде "где деньги, Зин?"

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ про бывшие советские окраины города Праги. Вы воочию увидите, во что можно превратить "совок", если не разворовывать народные деньги:

02. В микрорайон на окраине Праги можно доехать на метро — это конечная станция под названием "Чёрный мост" (Černý most), что находится на желтой ветке пражского метро.

03. Недалеко от выхода из метро построен классный современный торговый центр (его фоточки покажу позже, когда стемнеет) и вот такой мини-парк аттракционов.

04. А вот это — обычный местный двор. Это типичный советский двор семидесятых годов, застроенный по периметру типовыми пятиэтажками — но обратите внимание, насколько его вид отличается от привычных вам дворов и от дворов из богатой нефтеносной России. Во-первых, во дворе не то что не паркуются на газонах — здесь вообще нет машин, парковки вынесены за территорию двора. Жители наслаждаются тишиной и видом зеленых газонов.

05. В самом центре двора есть огромная площадка для подвижных игр, причем площадка огороженная — здесь можно играть с мячом, не опасаясь выбить окно соседям.

06. Вдоль дорожки установлены вот такие лавочки — на них, например, могут сидеть чешские бабушки и наблюдать за игрой внуков.

07. Сами дома тоже выглядят очень пристойно — в них заменены окна, сделана теплоизоляция, здания покрашены в красивые пастельные тона. Ещё обратите внимание, что в доме нет застекленных балконов.

08. А на первых этажах, где некогда были какие-то советские учреждения, сейчас располагаются магазины и магазинчики со всякой снедью.

09. Типичный дворик окраин Праги — дом в прекрасном состоянии, вокруг есть вся необходимая инфраструктура, сделано красивое озеленение. Ну ладно, пара застекленных балконов тоже есть – но обратите внимание, как это легкое и ажурное остекление отличается от наших страшных деревянных рам, выкрашенных рыжей олифой.

10. Все двери в подъездах тоже заменены, причем не на страшное металлическое нечто, распространенное в наших широтах, а на вот такие прозрачные стеклянные двери — очень правильный шаг, со стеклянной дверью подъезд становится светлее и безопаснее.

11. Окна и балконы. Красота! Никогда не думал, что скажу такое про панельное здание.

12. Пойдем дальше, спускаемся по вот такой лестнице — обратите внимание, как аккуратно и красиво всё зонировано, это вам не наши страшные задворки. Пожалуй, вид портят только граффити-"теги", нужно дать ремня маленьким вандалам.

13. Ещё один дворик. Мусорные контейнеры вынесены в такую зону, что их не видно из окон и они никому не мешают.

14. А чуть дальше есть вот такие мусорки для раздельного сбора отходов — стекло можно выбросить вот в такой зеленый бак футуристического вида.

15. Идём дальше. Обратите внимание на важную штуку справа — на довольно крутой горке сделано вот такое бетонное прикрытие грунта, чтобы тот не оползал и не делал "говна" на дорожке в мокрую погоду.

16. Ну не может быть, чтобы всё здесь было так идеально — подумал я. Давайте сходим вон к тем серым панельным домам на заднем плане — они поразительно напоминают окраины наших городов, может быть внутри дворов там тоже полно нелегальной парковки а газонах и прочих "прелестей"?

17. Вблизи и эти кварталы производят приятное впечатление. Парковка, во-первых, вынесена в отдельную зону, а во вторых эта парковочная зона находится далеко от окон — никто не паркуется у вас прямо под окном и не воняет выхлопной трубой вам в форточку.

18. Парковочная зона выложена красивой плиточкой, и есть ещё вот такие складные блокировщики — чтобы ваше парковочне место никто не занял.

19. Между зоной парковки и жилыми домами есть зеленая зона с пешеходной дорожкой для прогулок — чехи выходят сюда погулять с собачками или покататься на велосипедах.

20. Вид дома со двора. Никаких нелегальных парковок тут нет — есть только газоны и пешеходные дорожки.

21. Балконы. Обратите внимание — какие аккуратные.

22. Зеленая зона под окнами. Чешские бабушки, совсем как наши, любят высаживать под окнами цветочки.

23. Спускаемся ниже.

24. Здесь остались элементы советского "благоустройства" — корявые ворота для сушки белья. Не знаю, почему чехи их не убрали.

25. Кварталы очень напоминают минское Сухарево — за исключением того, что во дворах нет грязи и автомобилей.

26. Ещё один домик — раньше внутрь вела лестница, которую после реконструкции кварталов превратили вот в такой мостик.

27. Стеклянные двери подъезда.

28. Вид из подъезда во двор — отсюда можно хорошо рассмотреть, как именно была сделана реконструкция квартала — бетонные мостики от подъездов ведут к прогулочной дорожке, которая находится в один уровень с полом подъезда. Мамы с колясками могут без проблем тут гулять.

29. Вот так это выглядит со стороны — выходишь с коляской,

30. И идешь себе гулять вдоль красивых рядов зелени, дыша чистым воздухом, а не выхлопом автомобилей.

31. За дорожкой находится отлично отреставрированное здание старой школы с крутым стадионом. Вы видели у нас хоть один такой стадион у старой школы?

32. Ещё один реконструированный двор. Обратите внимание на всё тот же принцип — машины стоят далеко от окон, возле дома находится зеленая зона и прогулочная дорожка, никаких вам парковок под окнами.

33. В этом же районе находится IKEA.

34. И огромный торговый центр "Черный мост".

35. Возле торгового центра есть большая площадь с лавочками, местами для прогулок и т.д.

Из того, что не вошло в пост — все дорожки в районе закатаны ровным асфальтом либо выложены гранитной брусчаткой, нелегальной парковки нет нигде, везде много зелени и прогулочных зон.

И вот скажите, почему глядя на "бедную Чехию, прозябающую", не возникает вопросов, куда деваются деньги на благоустройство? Думаю, просто потому, что чехам стыдно красть деньги у собственного народа, а кому-то не стыдно.