Видеофакт: В Пинске автомобиль ГАИ, ехавший на красный, врезался в Opel 1 4.04.2018, 13:40

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Cотрудники ГАИ ехали на большой скорости и без включенных маячков.

«Сотрудники ГАИ, двигаясь на запрещающий сигнал светофора на большой скорости, без включенных проблесковых маячков, выехали на перекресток и совершили столкновение с автомобилем Opel Calibra, который в результате ДТП вылетел на пешеходную зону. Водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, никто не пострадал», — сообщается в пинском паблике Zello «Пинск ГАИ», пишет tut.by.

В УВД Брестского облисполкома подтвердили информацию о ДТП:

«3 апреля в 21.25 в дежурную часть Пинского ГОВД поступило сообщение о возможной попытке угона машины во дворе одного из домов на улице Интернациональной: неизвестный мужчина с фонариком пытался вскрыть автомобиль. Незамедлительно были ориентированы наряды милиции. Принявший информацию ближайший экипаж ГАИ сразу же выдвинулся по указанному адресу. Перед началом движения на служебном автомобиле была включена световая сигнализация. При проезде перекрестка ул. Парковая — ул. Первомайская произошло столкновение с автомобилем Opel Calibra. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Водители были пристегнуты ремнями безопасности», — сообщается на сайте областной милиции.

На служебном автомобиле ГАИ вроде бы действительно изначально были включены маячки, однако в процессе движения произошел сбой — и при выезде на перекресток они не работали.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проверяется техническое состояние свето-звуковой сигнализации», — уточнили в УВД.