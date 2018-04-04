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Назван лучший фильм начала 2018 года

  • 4.04.2018, 14:07
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Составлен рейтинг лучших фильмов, вышедших в США.

Журнал Esquire составил рейтинг лучших фильмов, вышедших в США с начала 2018 года. Лидером списка стала научно-фантастическая драма «Аннигиляция», пишет lenta.ru.

Лента режиссера Алекса Гарленда («Из машины») с Натали Портман в главной роли рассказывает об экспедиции группы женщин-ученых в аномальную зону, появившуюся на Земле в результате падения метеорита. Авторы рейтинга назвали «Аннигиляцию» лучшим научно-фантастическим фильмом, вышедшим впервые за долгие годы.

На второй строчке — триллер «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси с Хоакином Фениксом и Екатериной Самсоновой. На третьем месте оказалась драма «Одна любовь за другой» с Энди Макдауэлл.

В топ-10 также вошли картины «24 кадра», «Паранормальное», «Приключения Паддингтона 2», «Милая страна», «Черная Пантера» и «Остров собак».


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