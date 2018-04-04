224 года назад повстанцы под командованием Костюшко победили российские войска 4.04.2018, 14:21

Рацлавицкая битва - одна из наиболее значимых побед в нашей истории.

4 апреля 1794 года произошла Рацлавицкая битва (под Краковом), которая является первой крупной битва во время восстания Тадеуша Костюшко.

Повстанцы под командованием Костюшко (4100 человек регулярной армии с 12 пушками и 2 тысяч крестьян-косиньеров) победили российские войска под командованием генерала Александра Тормасова (около 3 тысяч человек из 12 пушками).

В битве Тадеуш Костюшко впервые в восстании успешно использовал в борьбе с регулярным войскам отряды косинеров - крестьян, вооруженных косами.

Победа в битве способствовала развертыванию восстания на территории Речи Посполитой.