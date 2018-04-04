Каких пациентов будут лечить врачи общей практики 4 4.04.2018, 14:23

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Новые врачи будут призваны «заменить» ЛОРа, невролога и офтальмолога.

В настоящий момент первичное звено здравоохранения активно переводится на работу по принципу врача общей практики - участковые терапевты проходят соответствующее переобучение.

Доктора общей практики смогут принимать пациентов таких узких специалистов, как ЛОР, невролог и офтальмолог. Об этом 4 апреля рассказала БелТА главный внештатный терапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Свороб.

Среди других новшеств, которые сейчас активно осваивает столичное здравоохранение, специалист назвала электронный рецепт. Реализация этого проекта облегчила работу врачей и медсестер, сократила время на выписку рецептов. Кроме того, по электронному рецепту можно получить скидки на препараты в аптеках РУП «Белфармация».

Главный терапевт Минздрава Александр Вербовиков добавил, что в стране разрабатывается концепция электронного здравоохранения. Это должно повысить качество передачи и надежность хранения информации о пациенте, обеспечит преемственность между стационарным, амбулаторно-поликлиническим звеньями и скорой медпомощью.