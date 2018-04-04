Лондон заинтересовался россиянином, который летел в одном самолете с Юлией Скрипаль 3 4.04.2018, 14:35

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Россиянин покинул Британию спустя всего несколько часов после приезда.

В Великобритании спецслужбы заинтересовались россиянином, прибывшим 3 марта в Лондон из Москвы на одном самолете с дочерью бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлией. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники, пишет "Гордон".

По словам собеседника издания, россиянин вызвал интерес спецслужб, покинув Британию спустя всего несколько часов после приезда.

Инсайдер рассказал газете, что мужчина находится в "оперативной разработке". Пока неясно, подозревают его в доставке вещества "Новичок" или в причастности к нападению каким-то другим образом.

4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.

После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.