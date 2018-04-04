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На молокозаводе в Минске произошел выброс аммиака

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  • 4.04.2018, 14:57

Причиной инцидента могло стать повреждение сальника аммиачного компрессора.

Как сообщает 112.by, сегодня утром на минском предприятии «Малочны гасцінец» (Партизанский проспект, 170) произошел выброс аммиака. По предварительной информации, причиной инцидента могло стать повреждение сальника аммиачного компрессора. Сотрудники МЧС разбавили концентрацию аммиачной воды.

«Выхода вещества за пределы здания не произошло. Пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются».


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