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Белорусы получили престижную премию на международном конкурсе Webby Awards

  • 4.04.2018, 15:12

Комиссия Webby Awards отобрала 13 тысяч работ из 70 стран.

Игра WeDrum белорусско-британской Gismart удостоилась премии международного конкурса Webby Awards в категории «Лучшее использование AR в играх». Об этом оnliner.by сообщили представители компании.

Комиссия Webby Awards отобрала 13 тысяч работ из 70 стран. Это 22-й сезон ежегодного конкурса, и он стал самым конкурентным. Игра белорусской разработки смогла пробиться среди множества конкурентов и получила почетную премию.

Gismart специализируется на разработке музыкальных игр. Барабанное приложение WeDrum стало первым среди себе подобных в магазине AppStore с поддержкой дополненной реальности.

AR-режим позволяет визуализировать барабанную установку вокруг пользователя и исполнить партию из доступной библиотеки композиций. Разработчики отметили, что WeDrum, кроме развлекательной функции, тренирует чувство ритма и повышает музыкальность — это особенно важно при обучении игре на музыкальных инструментах.


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