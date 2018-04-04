Во Львове открылась выставка в честь белорусских героев АТО 4.04.2018, 15:42

Своими работами художники хотят донести действительность украинско-российской войны.

Об этом в «Фейсбуке» написал воюющий на стороне Украины минчанин, боец тактической группы «Беларусь» Ян Мельников:

- Можем с гордостью объявить об открытии 17-ой по счету выставки «Белорусы с Украиной в сердце». Это работы белорусских и украинских художников, которые были изображены во время пленэра на передовых позициях, которые вместе с украинскими братьями держали мы, бойцы тактической группы «Беларусь», в деревне Пески и ее окрестностях.

Языком искусства переданы те эмоции, переживания, атмосфера быта и жизни бойцов, которые ни словом, ни объективом камеры передать невозможно! Благодаря кистям художников сегодня мы имеем возможность донести до людей, которые находятся далеко от линии разграничения, действительность украинско-российской войны и увековечить в страницах истории подвиг героев, которые жертвуют жизнями за вашу и нашу свободу!

42 работы художников представлены вашему вниманию в дворце искусств, расположенном за адресом: Львов, ул. Коперника 17. Экспозиция будет открыта до 12.04.2018.

Напомним, художественная выставка «Белорусы с Украиной в сердце» состоит более чем из четырех десятков картин.

Белорусская сторона представлены работами Геннадия Дроздова, Алеся Пушкина, Алеся Суши, Андрея Такинданга и Алеся Циркунова.

С украинской стороны к проекту присоединился донецкий художник Тарас Носар. Часть картин создавалась после выезда художников в зону боевых действий в 2015 году. Среди организаторов поездки были и бойцы из тактической группы «Беларусь», которые принимали участие в защите украинской независимости на Донбассе.