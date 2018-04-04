Почему Лукашенко никто не понимает 5 4.04.2018, 15:24

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Местами диктатор выглядит чуть ли не инопланетянином.

При выступлении на семинаре-совещании о повышении эффективности аграрной отрасли Александр Лукашенко сверкнул несколькими выражениями, которые большинству горожан вряд ли понятны.

Местами Лукашенко выглядел чуть ли не инопланетянином. «Салідарнасць» перевела выражения Лукашенко, чтобы все могли понять, о чем он говорил.

«И вообще вопросы севооборота – это, к сожалению, забытая тема»

Перевод: в самом упрощенном виде севооборот – это посадка на одном поле в разные годы разных сельскохозяйственных культур. Приветствуется также «пар» – это когда вспаханное поле оставляют на одно лето незасеянным. Все это способствует более высокому урожаю.

«Отмечается уменьшение… проведения защитных мероприятий на посевах»

Перевод: «защитные мероприятия» включают в себя ряд мер. Самое понятная из них – химическая обработка посевов, когда растения опрыскивают препаратами для борьбы с сорняками и вредными организмами. Также дачники борются с колорадским жуком на своей картошке.

«Выбранная силосно-концентратная система крайне затратна и наименее соответствует физиологическим потребностям животных»

Перевод. В кино можно увидеть, как стадо коров с удовольствием кормится на зеленом травяном пастбище под открытым небом. В действительности в Беларуси на многих фермах животных круглый год кормят одним и тем же. В кукурузную массу (силос) добавляют смеси из минеральных и биологически активных веществ (концентрат). Нередко при таком питании коровы подвержены различным заболеваниям.

«Создана популяция голштинского скота отечественной селекции. По продуктивности в два раза превосходит нашу черно-пеструю породу. Что еще надо?»

Перевод. Голштинскую породу коров вывели во второй половине XIX веке в США. Эти животные характеризуются наибольшими надоями среди других молочных пород, а также весом — они заметно крупнее представителей обыкновенной черно-пестрой породы.