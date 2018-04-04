В Литве рассматривают изменение названия Грузии 1 4.04.2018, 15:25

1,593

Литва может стать первым государством ЕС, которое будет употреблять название Сакартвело.

На этой неделе Государственная комиссия по литовскому языку будет решать, одобрить ли возможность изменения названия Грузии на Сакартвело.

Как пишет Delfi, грузинский президент Георгий Маргвелашвили попросил изменить название Грузия на Георгия или Сакартвело, чтобы избавиться от русифицированной версии названия государства.

В четверг комиссия рассмотрит, принять ли название литовский манер - Сакартвелия.

"Мнения 17 членов комиссии разделились. Я не буду скрывать, что некоторые считают, что следует осуществить этот дружественный к Грузии шаг, поскольку он никак не повредит литовскому языку", - сказал BNS председатель комиссии Аудрис Антанайтис.