В Минске пьяный дворник разбил мешавший вывозу мусора автомобиль 2 4.04.2018, 15:28

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Теперь ему «светит» до трех лет тюрьмы.

В 8 утра в милицию позвонил хозяин машины, которая была припаркована у подъезда одного из домов по улице Наполеон Орды, пишет kp.by. Потерпевший услышал звуки ударов и, посмотрев в окно, увидел, как мужчина в спецодежде работника ЖЭС сначала ногой, а потом мусорным контейнером ударяет его автомобиль. Позже милиционерам он рассказал, что его разозлил тот факт, что жильцы дома регулярно паркуют свои автомобили около подъезда, тем самым мешая вывозу бытового мусора.

- Установлено, что дворник в момент совершения хулиганства находился в состоянии алкогольного опьянения. В крови мужчины обнаружено более 3 промилле алкоголя, - сообщает официальный представитель Московского РУВД Минска. - К осмотру места происшествия привлекались специалисты Московского районного отдела ГКСЭ Республики Беларусь, которыми проведена фотофиксация повреждений на автомобиле. Автомобиль получил повреждения лакокрасочного покрытия на крыле, заднем бампере и крышке багажника, а также разбито стекло крышки багажника.

Установлено, что 38-летний мужчина работает дворником жилищно-эксплуатационной службы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Московским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Санкция данной части статьи предусматривает до трех лет тюрьмы.