Уле-Эйнар Бьерндален: Это здорово — быть отцом 1 4.04.2018, 15:41

Уле Эйнар Бьорндален

Восьмикратный олимпийский чемпион рассказал о воспитании дочки Ксении.

"Это здорово — быть отцом. Сейчас Ксении нужно уделять всё больше времени. Я буду посвящать это время ей. Детям нужны родители, которые находятся рядом. Я с нетерпением жду этого. Рождение Ксении не изменило меня как человека, но сейчас мне нужно заниматься организацией большего количества дел", — приводит слова восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону Уле Эйнар Бьорндалена "Чемпионат" со ссылкой на VG.

По словам биатлониста, после завершения карьеры он также больше времени будет уделять своему хобби — машинам.

"Мне нравится водить машину. Уверен, что сейчас буду водить больше — машины, которые могут ездить очень быстро", — сказал норвежец.

Напомним, что вчера Бьорндален объявил про завершение карьеры.