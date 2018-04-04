The New York Times: Путин - агент ЦРУ? 4.04.2018, 15:47

Глава Кремля настолько ослабил российскую экономику, что остается гадать, может он числится в ЦРУ.

"Упорное нежелание президента Трампа говорить что-либо негативное о России так поразительно, что экс-директор Национальной разведки США Клэппер как-то заметил, что Владимир Путин управляется с Трампом, словно бы тот - "актив" российской разведки. Возможно, так и есть. Но будь я российским гражданином, я задавал бы вопрос: "Путин - агент ЦРУ?" - пишет обозреватель The New York Times, (перевод - inopressa.ru) Томас Л. Фридман.

"Почему? Потому что в последние годы Путин совершил столько действий, которые способствовали ослаблению российской экономики и основ человеческого капитала, что остается гадать, не числится ли он тайно в платежной ведомости ЦРУ", - продолжает автор.

"Начиная примерно с 2007 или 2008 года, Путин, как представляется, решил, что возрождать Россию такими способами, как взращивание ее колоссальных людских талантов и укрепление верховенства закона, - это слишком уж сложно: для этого понадобилось бы поделиться властью, проводить настоящие, состязательные выборы и строить поистине диверсифицированную экономику, основанную на инновациях. Вместо этого Путин решил искать источник достоинства России совсем не там: использовать ресурсы из нефтегазовых скважин, а не людские ресурсы; укреплять российские вооруженные силы вместо верховенства закона; а также обогащать себя и свой круг олигархов, одновременно "заворачиваясь в мантию" русского православия и русского национализма, которая импонировала его базе", - говорится в статье.

Фридман уподобляет Путина фермеру, который меняет свою говядину на сахар. "Он нуждается в дозах сахара, действующих краткосрочно, чтобы повышать свою популярность среди своей базы - русских националистов, потому что не уверен в себе, а взамен отказывается от настоящей говядины и долгосрочно ослабляет Россию", - пишет автор. Он упоминает о Крыме и Восточной Украине, а также о действиях России в Сирии и отравлении отца и дочери Скрипаль.

"Есть также долгосрочная стратегия Путина, в которой он делает ставку вопреки матушке-природе, натуре человека и закону Мура одновременно", - продолжает автор. По мнению Фридмана, Путин делает ставку на то, что мир сохранит нефтегазовую зависимость, российская молодежь не захочет свободы ради полной самореализации, а "неуклонное развитие технологий не даст российской молодежи инструменты для общения, сотрудничества и разоблачения его обмана".

Фридман подчеркивает: "Я вовсе не радуюсь неприятностям Путина. Я был против расширения НАТО, я хотел, чтобы Россия интегрировалась в семью европейских демократий. Слабая, изолированная и униженная Россия - опасное животное. Но для долгосрочного процветания России нужна "перезагрузка", которую можно провести только изнутри, но Путин не нажмет нужную кнопку".