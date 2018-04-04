Уровень безработицы в ЕС – самый низкий с 2008 года 4.04.2018, 16:14

Самый низкий уровень безработицы в Чехии, Германии, Венгрии и на Мальте.

Уровень безработицы в 28 странах-членах ЕС – самый низкий за последние почти 10 лет.

Как пишет «Европейская правда», таковы данные Евростата, опубликованные в среду.

В феврале уровень безработицы в еврозоне составил 8,5%, по сравнению с 8,6% в январе и 9,5% - в феврале 2017 года.

Это самый низкий зафиксированный уровень безработицы с декабря 2008 года.

В целом по ЕС уровень безработицы в феврале этого года составил 7,1%. В январе этот показатель составлял 7,2%, а в феврале прошлого года - 8%. Это самый низкий уровень безработицы с сентября 2008 года.

В конкретных цифрах это означает, что число безработных в ЕС сократилось на 141 тыс. человек и сейчас составляет менее 14 млн человек.

Среди государств-членов самый низкий уровень безработицы в Чехии (2,4%), Германии и на Мальте (по 3,5%), а также Венгрии (3,7%).

Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции (20,8%) и Испании (16,1%).