Палеонтологи создали модель «Дракулы» – самого большого птерозавра 4.04.2018, 16:21

Гигантский ящер достигал около 3,5 метров в высоту.

В Музее динозавров в Германии представили реконструированную модель самого большого птерозавра. Ученые назвали летающего ящера «Дракулой», его останки были найдены в Трансильвании в 2009 году, пишет журнал «Дилетант».

По оценкам палеонтологов, этот гигантский ящер достигал около 3,5 метров в высоту и весил не менее 500 килограммов, а размах крыльев достигал 12 метров. Птерозавры появились на Земле примерно 250 миллионов лет назад и были первыми позвоночными животными, которые могли летать. На сегодняшний день самым крупным их представителем считается «Дракула».

Палеонтологи не уверены в том, что «Дракула» мог летать из-за особенностей его скелета. Они также указывают на одно из отличий птерозавра от летучих мышей, у которых три пальца встроены в крылья и один палец используется для лазания, у птерозавров был один удлиненный палец и три небольшие пальца — для бега и лазания.