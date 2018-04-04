Оператора «Белсата» избили милиционеры, но суд далее считает его виновным 5 4.04.2018, 16:30

1,732

Андрей Козел

Фото: Facebook

В Беларуси продолжается давление на независимых журналистов.

В Минском городском суде сегодня рассмотрели жалобу оператора Андрея Козела на решение суда Центрального района Минска. Во время выборов в местные Советы депутатов на избирательном участке его избили милиционеры, а 7 марта Андрея оштрафовали на 735 рублей, сообщает сайт телеканала «Белсат».

В Минском городском суде постановили оставить решение без изменений.

«Это решение в очередной раз подрывает доверие в то, что белорусские суды могут быть независимыми и принимать решения по закону, а не телефонного звонка сверху», – считает Андрея Козел.

Андрея будет дальше обжаловать это решение, не исключает он и того, что жалобы будут направлены и в международные структуры.

В Беларуси продолжается давление на журналистов «Белсата». Каждый месяц их судят и дают штрафы. За прошлый год в общем журналисты были оштрафованы почти на 25 тысяч долларов, более чем на 20 тысяч евро изъято техники.