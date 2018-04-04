Трамп: США - верный друг и союзник балтийских государств 4.04.2018, 16:40

Америка будет периодически развертывать свои силы в странах Балтии для сдерживания РФ.

США пообещали «периодически развертывать» части своих вооруженных сил в странах Балтии для усиления потенциала сдерживания перед лицом воинственной России и содействия Эстонии, Латвии и Литве в деле укрепления их национальной обороны.

Как сообщает русская служба «Голоса Америки», об этом говорится в совместном заявлении, подписанном лидерами балтийских государств на саммите в Белом доме с участием президента Дональда Трампа, который подтвердил свою готовность противостоять Москве в деле защиты балтийских союзников Америки .

«Соединенные Штаты Америки намерены и впредь периодически развертывать свои силы в государствах Балтии для укрепления потенциала сдерживания и чтобы служить катализатором усилий Эстонии, Латвии и Литвы в развитии их национальной обороны», – говорится в документе.

«Соединенные Штаты намерены помогать Эстонии, Латвии и Литве повышать готовность и усиливать потенциал их вооруженных сил путем оказания постоянной помощи в области безопасности», – говорится далее в декларации.

США и страны Балтии также пообещали «продолжать изучать новые идеи и возможности, в том числе в сфере противовоздушной обороны, как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО для усиления потенциала сдерживания во всем регионе».

В ходе американо-балтийского саммита, Трамп вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте отметили 100-летие независимости балтийских государств и обсудили вопросы укрепления безопасности, бизнеса, торговли, энергетики, борьбы с терроризмом, а также партнерство в области культуры.

Приверженность Трампа альянсу НАТО была одной из главных тем саммита.

Президент США заявил лидерам стран Балтии, что они «могут быть уверены в том, что США останутся сильным, гордым и верным другом и союзником».

Лидеры США и балтийских государств вновь заявили о твердой приверженности принципам «национального суверенитета, нерушимости границ и незыблемой территориальной целостности всех европейских стран», отмечается в декларации.

Они пообещали «углублять сотрудничество для противостояния силам, угрожающим нашим общим ценностям, интересам в области безопасности и общему видению».

«НАТО, под решительным руководством Соединенных Штатов, является основой основ трансатлантических связей и краеугольным камнем коллективной безопасности, – говорится в совместном заявлении. – Вместе мы будем и впредь расширять возможности НАТО по обеспечению мощного сдерживания и обороны».

«Соединенные Штаты Америки, а также Эстония, Латвия и Литва подтверждают нерушимую приверженность статье 5 Вашингтонского договора», – отмечается в документе.

В статье 5 договора о НАТО указывается, что нападение на любого члена альянса рассматривается, как нападение на весь альянс, и говорится о приводе в действие механизмов коллективной обороны в случае подобного акта агрессии.

Тем временем Эстония, Латвия и Литва пообещали продолжать модернизацию своих вооруженных сил для улучшения взаимодействия с США и другими странами НАТО.

«Эстония, Латвия и Литва будут работать вместе в целях дальнейшего укрепления региональной инфраструктуры для поддеpжки дополнительных размещений сил США и НАТО на ротационной основе и проведения учений в регионе», – говорится в декларации.

Согласно этому документу, США, Эстония, Латвия и Литва будут и дальше поддерживать деятельность НАТО по противодействию «гибридным угрозам», в том числе с помощью центров НАТО по обмену передовым опытом в странах Балтии.