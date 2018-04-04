Американский аналитик: Лукашенко не может стать независимым 2 4.04.2018, 16:57

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Фото: Arkadiusz Dwulatek

Белорусы хотят для себя лучшего будущего.

Полковник резерва американской армии Рей Вуйтик, директор варшавского представительства Центра анализа европейской политики и бывший военный атташе США в Польше, в интервью «Белсату» – о том, как Россия может начать инфовойну против Беларуси, независимости нашей страны и новую военную доктрину Минска.

- Как вы думаете, какую роль играет Беларусь в отношениях между Россией и Западом? Что определяет эти отношения?

- Хорошо бы, чтобы роль Беларуси была конструктивной, чтобы Беларусь помогла ликвидировать расхождения между Россией и Западом. Географически Беларусь занимает очень важное место в Европе. Она неразрывно связана с Россией политическими проектами в области энергетики и безопасности, по крайней мере сейчас. Эта зависимость Беларуси от России сильно осложняет ей путь на Запад, но белорусы так сильно хотят для себя другого будущего, у них так много энергии, что это может очень помочь развитию отношений между Европой, НАТО и Россией.

- По вашему мнению, Беларусь – это полностью независимый актер, или Лукашенко должен осматриваться вокруг и оглядываться на Путина, на то, что он говорит?

- Конечно, Беларусь не является независимым политическим игроком. В сфере политики, безопасности и, что еще более важно, в сфере энергетики в стране заметно сильное присутствие России, это все усложняет. Даже если бы Лукашенко действительно хотел стать независимым игроком – он не может. Таким образом мы возвращаемся к вопросу, насколько роль Беларуси конструктивная. В политических решениях в сфере безопасности Беларусь часто выступает единым фронтом с Россией. Есть некоторые принципиально новые моменты, которые появились в последние годы, но в целом Беларусь несомненно зависит от России и не может быть независимой сейчас.

Где-то два года назад Беларусь приняла новую военную доктрину. Интересно, что там появилась новая важный запись, связанная с НАТО. Позвольте я процитирую: «поддерживая добрососедские и взаимовыгодные связи с Европейским Союзом, партнерские отношения с Организацией Североатлантического договора, Республика Беларусь стремится выстраивать равноправный диалог, повышать открытость и развивать взаимопонимание в рамках укрепления региональной безопасности». Вы заметили реальные эффекты в политике в связи с этим новым параграфом? Ведь в предыдущей доктрине с 2001-го года не было ничего об этом.

Идея включить это в доктрину замечательная. Безусловно, это только слова на данный момент, но из слов рождаются идеи, а из идей – действия. Я не заметил в этом ничего принципиально нового в политическом смысле, но для Запада и НАТО было показательно, что Беларусь сделала заявление, что она бы хотела активнее развивать отношения с НАТО. Конечно, в сфере безопасности такое сотрудничество было бы осложнено конкретно сейчас, опять же, из-за плотных контактов белорусских военных с Россией. Но заявление на самом деле дает НАТО что-то, с чем можно работать. Беларусь – участник программы «Партнерство ради мира», что дает ей возможность участвовать в некоторых действиях НАТО, а в перспективе – наблюдать и принимать участие в учениях. Я думаю, что это заявление – очень положительный сигнал для будущего сотрудничества НАТО и Беларуси.