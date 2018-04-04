Как две белоруски объехали на машине Италию, Францию и Швейцарию 3 4.04.2018, 17:14

За 15 дней белоруски преодолели 2578 километров на машине и 214 километров пешком.

«У меня уже давно была мечта: посетить лавандовые поля в Провансе. Почему-то долго откладывала, но в феврале 2017-го решилась». Путешествие двух девушек по Италии, Швейцарии, Франции на арендованном авто — осторожно, захочется в отпуск!

Юлия Колосовская рассказала про свое путешествие tut.by:

- Компания у нас была маленькая: я и моя подруга. Было решено взять в Италии машину напрокат и устроить маршрут по Европе.

Прилетев в Милан, мы прямо в аэропорту взяли напрокат машину. Маршрут получился следующий: Милан — Верона — озеро Гарда — озеро Брайас (Италия), заехали в Австрию (Инсбрук), поездили по серпантинам, проехали через Лихтенштейн, посмотрели Швейцарию (Люцерн, Берн, Лаутербруннен, Грюйер и Женева), доехали до Франции (Анси, каланки, Ницца) и из Франции вернулись в Италию, где остановились на лигурийском побережье.

На все путешествие у нас было 15 дней. В конце рассказа опишу примерные траты. А теперь подробнее о путешествии. Осторожно, много красоты!

Советую уделить время выбору компании для аренды машины, чтобы избежать подводных камней. Вкратце, бронировала я у брокера по отзывам (цены ниже, чем напрямую у поставщика). Когда забирала машину, то нашла новые не отмеченные царапины и бак был неполный. Думаю, брать уже побитую машину лучше — на новой царапина не так бросается в глаза. К слову, страховка наподобие нашего КАСКО стоила в полтора раза дороже самой машины на две недели.

Верона, но только без балкона Джульетты

В Вероне я была уже много раз и очень люблю этот город. Здесь советовала бы посмотреть следующие достопримечательности: Verona, Piazza Delle Erbe, Palazzo della Ragione, Giardini Guisti (на них отводите примерно 3 часа), Ponte Pietra, Piazzale Castel San Pietro, Castel Vecchio, старая часть города по другую сторону моста Пьетра. Балкон Джульетты я не упомянула, так как не вижу смысла подниматься на балкон за 13 евро, где толпы туристов. В любом случае, когда будете находиться на Piazza Erbe, можно зайти и посмотреть на внутренний дворик с балкончиком.

Если вы в Вероне летом, то рекомендую сходить на оперу, которая проходит в Arena di Verona. Недорогие билеты за 25 евро можно купить онлайн. Билеты без мест. Заходите в арену, идете наверх и садитесь там, где вам удобно.

А если приехали в Верону на машине, то не заезжайте в старый город, где на въезде стоит знак ZLT (касается всех итальянских городов). Этот знак означает, что въезд разрешен только местным жителям, остальным — штраф в районе 96 евро (75 евро штраф плюс налоги). Если отель находится в старой части города, то сообщите номер вашей машины отелю, чтобы вам потом не пришел штраф за въезд. Я бы советовала автомобилистам бронировать отель за старым городом с частной парковкой.

После Вероны наш путь лежал вдоль озера Гарда. Оно очень живописное, обязательно стоит посетить. Советую посетить город у озера, Malcesine, там есть фуникулер, на котором можно подняться на гору Monte Baldo и увидеть озеро сверху.

Также стоит обратить внимание на Riva del Garda, Limone sul Garda, Sirmione. Если вы на машине, то советую заехать еще и на озеро Tenno (30 минут на машине от Riva Del Garda). Цены на жилье у озера достаточно высокие, поэтому мы бронировали через Airbnb в Мальчезине. Обязательно выбирали жилье с наличием парковки. Если вы паркуетесь в городах, обращайте внимание на цвет парковочных мест: белый — парковка бесплатная, а если синий, то платная.

На Гарде мы впервые решили заправиться, и это был тот еще квест: карточкой оплатить было нельзя. Только купюрами 10 или 20 евро. Вставила я пистолет, внесла 20 евро, а бензин не пошел. Я перепроверила, что оплата прошла, стала читать, что еще надо сделать (знаю итальянский), но проблема не решилась. Заехали туристы из Бельгии, которые тоже не знали, что делать с бензобаком. Я дождалась, пока заедет итальянец, и попросила его помочь. Он сначала отказался, но я была очень настойчива. Как выяснилось, надо нажать на какую-то кнопку, где вы берете пистолет. Хотя про это нигде не написано. Из тех стран, которые мы посетили, цены на бензин в Италии — самые высокие, во Франции — самые низкие.

После Гарды мы поехали к озеру Брайас. Озеро находится в Южном Тироле, где большая часть жителей знает только немецкий. Переночевали в небольшой деревушке Oberrasen, от которой ехать до озера минут 20 на машине. На озеро мы приезжали дважды: вечером часов в 18 и утром на рассвете. В такие часы людей практически не было, а парковка была бесплатной. Если не изменяет память, то обычно она стоит около 6 евро за 3 часа (это минимум). Не поленитесь и обойдите озеро вокруг, вам откроются замечательные виды! Все тропы проложены.

Рассвет мы встретили на озере Брайас, а после завтрака двинули через Инсбрук в Лихтенштейн. Перед Австрией нужно купить на заправках виньетку для проезда по их дорогам. Стоит она в районе 10 евро, но на отдельных участках с вас могут взять еще дополнительную плату.

В Инсбруке мы остановились на несколько часов. Во всех городах Европы в центре есть много подземных парковок. В Инсбруке парковка оказалось дорогой: 6 евро за 2 часа. Советую заранее узнать, как работают парковки в вечер пятницы и выходные дни. Вполне возможно, они окажутся бесплатными (как было в Женеве).

Инсбрук — красивый город, где отовсюду открывается вид на Альпы. Изначально мы хотели подняться на гору Нордкеттенбана (на фуникулере), но не сложилось в тот раз. Так что мы просто поднялись на смотровую площадку башни Stadturm, откуда открывается вид на город.

Дальше наш путь лежал в Лихтенштейн. По-моему, на столицу Вадуц можно даже не тратить время (невзрачный город), а сразу ехать в горы Лихтенштейна. Там раскинулись очаровательные деревушки, открывается вид на княжество. Знаю, многие ставят штамп Лихтенштейна в паспорте как туристическую отметку, но мы пропустили этот пункт. Ночевали в Швейцарии (пять минут на машине от Лихтенштейна): сняли комнату по Airbnb, где хозяйка утром еще приготовила завтрак, хотя при бронировании о нем речи не шло.

Швейцария: прекраснее, чем в диснеевских сказках

На следующее утро нас ждала Швейцария. Для проезда по автострадам на заправке надо купить виньетку за 60 евро и наклеить на лобовое стекло. Виньетка действительна до конца года. Если вы берете машину напрокат в Швейцарии, то виньетку приобретать не надо.

Начали мы с города Люцерн. Очень красивый город, где находится старейший в Европе деревянный мост, украшенный с двух сторон цветами. Разговаривают в Люцерне на немецком, а парковки, на удивление, дешевле, чем в Инсбруке.

После Люцерна мы держали путь на Лаутербруннен. Это невероятно красивая деревушка в горах, где находится один из самых высоких водопадов в Швейцарии — водопад Штауббах. Тут есть все: горы, водопад, альпийские коровки и прекрасные деревянные дома.

Но хочется сказать, что только дорога до Лаутербруннена впечатляет: мы проезжали вдоль озер, маленьких деревень (прекраснее, чем в диснеевских сказках!). По Швейцарии определенно приятно путешествовать на машине.

После Лаутербруннена мы направились в наш отель. В Швейцарии жилье обошлось дороже всего. За ночь в небольшом швейцарском городке мы заплатили 108 долларов, но зато с шикарным видом на озеро!

На следующий день мы заехали в Берн и направились в Грюйер. Если до этого деревни и города были похожи на Германию, то Грюйер напоминал Францию. Именно там находится сыроварня, где производят знаменитый швейцарский сыр грюйер, и шоколодная фабрика Cailler. Город можно обойти за час-полтора, из замка открывается прекрасный вид на долину.

После осмотра городка мы поехали на шоколадную фабрику, где в экскурсию входит дегустация швейцарского шоколада. Кушай, сколько влезет. После посещения фабрики на шоколад я не могла смотреть еще неделю точно. Очень было вкусно! Всем сладкоежкам рекомендую посетить. Деткам тоже будет интересно, так как первые два-три зала оформлены в стиле Диснея.

«Люди друг друга знают, а на туриста смотрят как на инопланетное существо»

Дальше наш путь лежал через Женеву во французский городок Анси, в который я очень давно хотела попасть. Город наполнен цветами, мостами, прекрасными маленькими площадями. Интересно, что в Анси везде висят флаги Швейцарии (на машине 30 минут от Женевы) и цены не сильно отличаются от швейцарских. Посмотреть советую каждому. Мне кажется, именно в таких городках и снимают сказочные истории, ведь атмосфера действительно волшебная.

После ночевки в Анси мы отправились в Прованс! Ехать примерно 4 часа, но ожидание от предстоящих мест затмевало усталость. Изначально мы хотели забронировать жилье в Авиньоне, но как-то случайно мне на глаза попался отель в маленьком прованском городке Venasque, который меня покорил с первого взгляда: небольшая главная площадь, очаровательные узкие улицы, уютные ставни, обрамленные цветами. В итоге жили в самом настоящем нетуристическом городе, где люди друг друга знают, а на туриста смотрят как на инопланетное существо. Нам это только понравилось.

Никто в городе не знал английского, так что мы долго пытались объяснить очаровательной француженке лет 50, что мы хотим в ее кафе (где подавались только напитки и легкие закуски) купить бутылку вина. Единственный магазин был закрыт, поскольку соседи решили собраться на окраине городка и устроить пир. А едой нас угостили немцы, которые уезжали из отеля на следующий день (услышали как мы спрашивали хозяйку отеля, где еще можно перекусить). Ох, это был один из самых прекрасных вечеров в нашем отпуске.

В день заезда хозяйка отеля объяснила, куда нам ехать смотреть лавандовые поля. Изначально она сказала, что ехать до них всего минут 5 на машине и это совершенно непопулярное место у туристов. Оказалось, что ехать надо 30 минут и место ну очень популярное! Нам повезло, и мы приехали туда рано утром, так что туристы только подтягивались и мы застали аббатство Abbaye de Sénanque безмолвно красивым и пустым.

Что хочется отметить о лавандовых полях — там безумно много пчел, которые норовят тебя искусать с головы до ног. Позже, когда мы ехали на машине в сторону Ниццы, мы застали большое лавандовое поле без туристов. Оно тоже было прекрасно!

За 15 дней — 2578 км на машине и 214 км пешком

На обед мы остановились около каланок (бухт), где сумасшедшие французы (иначе их не назовешь) купаются там, где вылезти из воды ты сам не сможешь просто потому, что там одни скалы и зацепиться не за что. Девушек затаскивали парни, ну, а мы решили подождать Ниццу и просто устроили обед с видом на Средиземное море.

Ницца мне безумно понравилась: променад длиной в 7 км, вода лазурного цвета, множество итальянских ресторанчиков, французская выпечка и итальянская архитектура. (Я просто обожаю Италию, поэтому этот город пришелся мне по душе.) Мы провели там чуть больше суток, и это определенно недостаточно для Ниццы. Единственное, заходить в воду неудобно из-за галечного пляжа, но зато какое прекрасное море!

После Ниццы мы переехали на 5 дней на Лигурийское побережье, Италия. В Лигурии я уже была дважды до июльской поездки и знала, что показать подруге. Так как бронировали мы жилье достаточно поздно (буквально за две недели до поездки), то в моих любимых городках Санта-Маргарита или Раппало мы не нашли мест по адекватной цене. В итоге жили мы в Chiavari, который я крайне не советую для купания, но возле вокзала находится кафе, где круассаны и аперитив определенно стоит попробовать!

Что я советую посмотреть в Лигурии:

— Portofino (обязательно подниметесь на смотровую площадку в замке Castello Brown);

Фото: Юлия Колосова, для рубрики "Фотоотдых"

— San Fruttuoso (красивая бухта, но летом там безумно много людей. Удобно заехать как соберетесь в Портофино. Билеты лучше покупать туда-обратно из точки отправления, Раппало или Санта-Маргарита), так выходит процентов на 30 дешевле, чем покупать их в Портофино/Санта-Маргарита);

— Cinque Terre с La Spezia — это национальный заповедник, состоящий из 5 прекрасных деревень, соединенных между собой ж/д дорогой, а также тропами, которые доступны туристам. Но, к сожалению, самая главная из них Via dell’amore («Тропа любви») все еще закрыта на ремонт;

— Santa Margherita (погуляйте на Villa Durazzo: помимо чудесного вида на город, здесь замечательный парк);

И также Genova, Camogli, можно заехать в San Remo.

Для купания советую приобрести тапочки для входа в море, иначе очень больно заходить босыми ногами. В Cinque Terre отличный пляж для купания в городке Monterosso, а еще возле входа на вокзал есть точка, где продают безумно вкусные морепродукты в кулечке за 8−10 евро. Там часто длинная очередь, но это того стоит. По Лигурии удобно путешествовать на поездах, так что мы оставили машину в Chiavari и ездили на поездах либо катерах (например, до Портофино — Сан Фруттуозо).

Водопад в горах, первый серпантин и все траты

Отдых получился очень насыщенным и невероятно интересным. Как водитель я получила колоссальный опыт вождения по Европе. За 15 дней мы проехали 2578 км, пешком прошли 214 км, посетили 6 стран. Я впервые увидела водопад в горах, от которого у меня захватило дух; впервые ехала по крутому серпантину, впервые оказалась в прованском городке, где есть только местные жители и ты.

Путешествие мне много дало: помимо впечатлений, оно дало необъятное желание двигаться дальше. Хочется пожелать каждому открывать себе мир, ведь путешествия действительно меняют наши взгляды, мировозрение и, как результат, нашу жизнь.

И, наконец, самая интересная часть — траты. Билет на самолет туда-обратно из Минска — 210 евро с человека. Машина (автомат) на 15 дней — 380 евро (без полной страховки наподобие КАСКО). Такая страховка стоила еще 700 евро. Бензин — вышло 150−200 евро за 15 дней. Платные дороги 160−200 евро (60 евро в Швейцарии, 20 евро в Австрии, во Франции около 50 евро, в Италии примерно 60 евро).

Жилье — 900 евро за 15 дней (по 450 евро с человека). Номера мы старались бронировать недорогие (по 50−70 евро за ночь), но не хостелы. Учитывайте, что в Швейцарии и Франции цены на жилье выше, чем в Италии.

С человека без питания и покупок вышло в районе 900−1000 евро. По питанию: завтракали в кондитерских (pasticcerria) 3−3,5 евро за круассан (cornetto) и кофе. Обедали мы сами: покупали еду в магазинах и устраивали пикники во время остановок. Ужинали в кафе или дома. В Италии 15 евро — основное блюдо плюс вино, а во Франции 20−25 евро. В Швейцарии мы даже никуда и не ходили. Покупали еду в магазинах.