Бахрейн объявил об открытии крупнейшего нефтяного месторождения 4.04.2018, 17:16

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Если подтвердится новость о новом месторождении, Бахрейн по запасам нефти догонит Россию.

Власти Бахрейна объявили об обнаружении на своей территории громадного нефтяного месторождения, способного сделать эту страну одним из крупнейших игроков на нефтяном рынке. Открытое месторождение находится в море у западного побережья королевства в бассейне Халидж Аль-Бахрейн. Его запасы власти в среду, 4 апреля, оценили в более чем 80 миллиардов баррелей, передает Немецкая волна.

На сегодняшний день Бахрейн не входит и в первые 50 стран мира по добыче и экспорту нефти. По уровню запасов нефти страна примерно соответствует уровню Германии. Месторождение объемом в 80 миллиардов баррелей может кардинальным образом изменит ситуацию - именно в 80 миллиардов баррелей ОПЕК оценивает запасы нефти во всех месторождениях России.

США станут крупнейшим игроком на рынке нефти

В марте Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз, согласно которому США к 2023 году обойдут Россию и станут крупнейшим производителем нефти в мире.

По оценкам МЭА, мировая добыча нефти в течение пяти лет увеличится на 6,4 млн до 107 млн баррелей в день. Более половины от этого прироста придется на США. Ожидается, что в 2023 году Соединенные Штаты будут добывать 12,1 млн баррелей в сутки. В России, которая сейчас является лидером по этому показателю, нефтедобыча тоже будет расти, через пять лет она предположительно составит 11,57 млн баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть также вырастет - на 69 млн до 104,7 млн баррелей в сутки. Примерно 50 процентов спроса будет приходиться на две страны - Китай и Индию.