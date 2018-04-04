Министр спорта о реконструкции «Динамо»: Все сделаем в последнюю ночь 2 4.04.2018, 17:25

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Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук поделился мнением о готовности Минска принять Европейские игры.

Об этом пишет «Трибуна».

— Едва ли не главная забота сейчас – подготовка к Европейским играм. Как оцените работы по реконструкции стадиона «Динамо»? И успеем ли мы сдать его в установленные сроки?

— По роду своей прежней деятельности мне доводилось готовить различного рода мероприятия, и я хорошо изучил белорусский менталитет: к сожалению, мы все делаем в последнюю ночь. Боюсь, и с этим объектом может так случиться. Сегодня на нем ведутся работы в две смены, но чтобы иметь необходимый зазор для шлифовки, мне кажется, нужно переходить на три. С руководством города мы этот вопрос уже обсуждали.

— Вообще нынешняя ситуация с организацией Европейских игр позволяет быть уверенным или чуть тревожиться?

— Учитывая, что форум подобного уровня у нас будет проводиться впервые, конечно, волнение есть. С другой стороны, вспоминая чемпионат мира по хоккею, который также был для нас первым столь масштабным мероприятием, имел возможность убедиться: для наших людей не существует нерешаемых задач, они могут организовать все на самом высоком уровне. Поэтому, несмотря на отсутствие опыта проведения столь крупных комплексных соревнований, уверен, мы достойно справимся, – сказал Ковальчук.