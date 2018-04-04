Поляки взойдут на Эверест в честь 100-летия независимости Польши 4.04.2018, 17:34

Фото: wikipedia

Экспедиция на Эверест намерена внести на вершину два флага – Польши и Кракова.

Десятеро поляков хотят взойти на Эверест, чтобы почтить 100-летнюю годовщину независимости Польши. Завершается подготовка экспедиции, ее участники отправятся в путь 5 апреля. Восемь их них будут покорять пик высотой 8848 метров над уровнем моря со стороны Китая, а двое – со стороны Непала, сообщает Польское радио.

По словам одного из участников экспедиции Петра Сливиньского, поляки возьмут с собой два флага: «Поддержку нашей экспедиции оказывает Краков, поэтому мы хотим внести на вершину флаг этого города. В свою очередь, президент Анджей Дуда передал нам флаг Польши. Мы хотели бы внести на вершину оба флага, если нам повезет с погодой и мы справимся со всеми трудностями».

Отметим, что польские гималайские альпинисты намерены покорить Эверест без помощи местных проводников, однако, собираются взять с собой кислородное оборудование.