НАТО: Любая авария во время учений РФ на Балтике может спровоцировать конфликт 1 4.04.2018, 17:39

Фото: Минобороны РФ

Россия проводит ракетные стрельбы на Балтике, Латвия обеспокоена.

Россия проводит ракетные стрельбы с боевыми зарядами в Балтийском море в среду, чем вызвала обеспокоенность Латвии, государства-участника НАТО. В заявлении латвийского правительства говорится, что учения вынудили страну частично закрыть коммерческое воздушное пространство для полетов, передает «Радио Свобода».

Министерство обороны России в понедельник сообщило, что Балтийский флот, базирующийся в Калининграде, готовится к регулярным учениям в Балтийском море, в том числе к тренировкам в режиме реального времени, для отработки ударов по воздушным и морским целям. "Это демонстрация силы", – сказал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

По словам чиновников, учения проводятся в исключительной экономической зоне Латвии, в районе моря, за пределами территориальных вод Латвии, где у Латвии есть особые экономические права, а также на запад в Балтийском море. Рига закрыла часть своего воздушного пространства на три дня, в течение которых проходят учения. Швеция также распространила предупреждение для участников гражданских морских перевозок и заявила, что могут быть задержки и нарушения гражданского воздушного движения.

Шведское транспортное агентство определило так называемую временную зону безопасности на юге Балтийского моря, перенаправив воздушное и морское движение.

Испытания ракет и военные учения следуют за массовыми военными играми, которые Россия провела в сентябре прошлого года от Балтики до Черного моря. Учения вызвали обеспокоенность Запада из-за их масштаба, масштабов и того, что, по словам НАТО, было названо "непрозрачностью учений". В НАТО опасаются, что любая авария с участием оружия или гражданского корабля или самолета может спровоцировать более широкий конфликт.